Mehmet Şimşek: OHAL’i en kısa sürede bitirmek istiyoruz

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâlin (OHAL) devam etmesinin dışarıda kötü bir algı yarattığını ifade ederek hükümet olarak en kısa sürede bitirmek istediklerini söyledi.

Şirin Payzın’ın CNN Türk ekranında sunduğu ‘Ne Oluyor’ programına katılan Şimşek’in açıklaması şöyle:

“Organik bir bağ söz konusu değilse kesinlikle OHAL sıradan vatandaşları, sıradan şirketlere bir yansıması yok. Ben şunu kabul ediyorum, dışarıda görüntü ve algı olarak bu bir sorun. Bu nedenle şunu söylüyorum: OHAL’i en kısa sürede biz kendimiz bitirmek istiyoruz.”

“Geçiş döneminde uygulanacak süreçtir”

Şimşek, dün Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada OHAL ile ilgili şunları söylemişti:

“Bizim en az istediğimiz şey OHAL'in Türkiye'de uygulanıyor olmasıdır. Ancak Türkiye'nin demokrasisine, hukukun üstünlüğüne yapılan tehditler ve saldırılar karşısında başka seçimimiz yoktu. OHAL, Türkiye açısından geçici bir süreçtir. Bir geçiş döneminde uygulanacak süreçtir.”

Ekonomi Bakanı da “Uzatılmasını istemiyorum” demişti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Kasım 2016’da yaptığı bir açıklamada OHAL’in uzatılmasını istemediğini belirtmişti. Zeybekci, Meclis’te Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında şunları ifade etmişti:

“Ben de istemem olağanüstü hal. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum, olağanüstü hali ben istemiyorum kardeşim. Türkiye’de her şeyin normal olmasını ben de istiyorum. Eğer Türkiye evet her şeyi halletti, terörle mücadelesini, bu ihanetle mücadeleyi bitirdi, ben sürmesini istemiyorum. Açıkça söylüyorum. İkinci uzatmadan sonra uzatılmasını istemiyorum.”