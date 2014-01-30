Mehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın kararı yatırımcıların kaygılarını giderecek

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açığın tahmin edilenin üstünde büyüdüğünü belirterek Merkez Bankası’nın kararının rekabet gücünü arttıracağını belirtti. Mehmet Şimşek, “MB bu kararı vermişse eminim en doğru karardır. İnanıyorum ki yatırımcı kaygıları önemli ölçüde giderilmiştir” dedi.

Merkez Bankası'nın aldığı kararla yatırımcının endişelerini giderdiğini belirten Mehmet Şimşek, iç talepteki muhtemel bir yavaşlamanın ekonomisi toparlanma eğilimine giren Avrupa Birliği sayesinde kapatılacağını söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın (MB) faizleri artırmasının ardından “MB bu kararı vermişse eminim en doğru karardır. İnanıyorum ki yatırımcı kaygıları önemli ölçüde giderilmiştir” dedi. Türkiye'nin, kredibiliteyi devam ettirmemesi halinde büyümenin daha hızlı zayıflayacağını belirten Şimşek, buna karşılık Türkiye'nin en önemli ticari partneri olan Avrupa Birliği'nin toparlanmaya başlamasının ülke ekonomisi için iyi haber olduğunu söyledi.

Şimşek, “Türkiye belki iç talepte biraz daha yavaş gidecek, ama dış talebin katkısı yükselecek. Zaten bizim de temelde arzuladığımız daha dengeli, daha sürdürebilir belki kısa vadede daha sürdürülebilir bir büyüme” diye konuştu. Cari açıkta önemli bir daralma beklediğini dile getiren Şimşek, Türkiye'de iç talebin zayıfladığını, liradaki değer kaybının kısa vadeli de olsa rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Türkiye'nin son 3-4 yıldaki cari açığının olması gerekenin çok üstünde çıktığını ifade eden Şimşek, söz konusu gelişmeler ışığında belki yüzde 5'lerin altına düşecek bir cari açık süreciyle karşı karşıya olunabileceğini, bunun Türkiye açısından orta, uzun vadede olumlu yansıyacağına inandığını belirtti.

Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Mart seçimleri, siyasi istikrarın devamını ben inanıyorum ki ortaya koyacaktır. Kamuoyu yoklamaları onu gösteriyor. Kamuoyu yoklamalarına baktığınız zaman siyasi istikrarın zedelenme riski bayağı düşüktür. Marttan sonra en azından iç dinamikler itibarıyla öngörülebilirlik artacaktır. Bu, tüketici güvenine, iş aleminin yatırım kararlarına olumlu yansıyacaktır. Liradaki bir miktar değer kaybının ihracata yansıması olumlu olacaktır. Bütün bunları düşündüğünüzde belki iç talepteki zayıflamayı dış talepteki toparlanma telafi edebilir, ama bu analizleri yapmak için çok erken.”

'Büyük çaplı sermaye çıkışları olmayacak'

"Sermaye hareketlerine herhangi bir kısıtlama gelmeyeceğini’’ söyleyen Şimşek, “Türkiye'yi daha şeffaf hale getirmek için reformlar yapacağız. Yatırımcıların orta ve uzun vadeli bakışı olumlu, Fed ve 17 Aralık sonrası tedirginlik yaşansa da geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'den sermeye çıkışı yaşanmayacak” şeklinde konuştu.

'Manevra alanlarımız var'

Şimşek, “Bizim de şoklara karşı mali politikada manevra alanlarımız var ama kullanmak için henüz erken. Şu anda önemli şok görmüyoruz. Olursa devreye gireriz” dedi. Maliye Bakanı, devlet açığının GSYH’ye oranının yüzde 1 olduğunu bunu yüzde 1 civarında tutmaya devam edeceklerini belirtti.

'Vergi çalışması için erken'

Bakan Şimşek, büyümeyi desteklemek üzere bazı sektörlerde vergi çalışması başlatmak için erken olduğunu düşündüğünü söyledi.

'Milli gelir 800 milyar doları aşacak'

Maliye Bakanı Şimşek, 2013 yılında milli gelirin 800 milyar doların üzerinde olacağını belirtti.