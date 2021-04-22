Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 3 yıl önce "Çalışma grubu kurduk, kripto paraları düzenleyeceğiz" dediği ortaya çıktı

Kripto paralarla ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 2018 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a verdiği 7 maddelik soru önergesine, dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in "Kripto paralar konusunda dikkatli olunması, işlem yapacakların olumsuzluklarla karşılaşabileceği" görüşünün yer aldığı ortaya çıktı.

Söz konusu soru önergesinde, ülkemizde kaç farklı kripto para birimi olduğu, işlem hacimleri, kaç aracı şirket ya da site olduğu gibi konuların yer aldığı öğrenildi.

Soru önergesi aynı yıl, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurumlarının ortak oluşturduğu yazılı açıklamayla cevaplandı.

Açıklamada kripto paraların ne olarak sınıflandırıldığı konusunda küresel çapta bir uzlaşma olmadığı belirtildi.

Ayrıca "BDDK ve SPK'nın bahse konu girişimlerin riskleri ve getirileri konusunda çalışmalar yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada şöyle denildi:

"BDDK tarafından yapılan resmi açıklamada özellikleri açısından bu teknolojilere en yakın varlık çeşidi olan ve ülkemizde 20.06.2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları hakkında söz konusu teknolojilerin elektronik para olmadığı ve bu çerçevede 6493 sayılı kanuna tabii olamadığı duyurulmuştur."

Dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de söz konusu kripto paralarla ilgili olarak yazılı metinde şu ifadelere yer verdi:

"Değerlendirmeler sonrasında kripto paralarla işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramaması için dikkatli olmaları gerektiği vurgulanarak, kripto paralarla işlem yaptıklarında olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerektiği belirtilmiştir. Bahse konu teknolojilere ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiştir. Bununla beraber, mevcut durumda kripto paralara yatırımlar sonucunda dolandırıcılık mağduru olduğuna yönelik olarak kurumlarımıza ihbar/şikayet eden bulunmamaktadır"