Mehmet Şimşek: Enflasyon sepetine asla müdahale olmayacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin enflasyon sepetinde gıda ürünlerinin payının indirileceğini açıklamasının ardından ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, "TÜFE sepetindeki ağırlıklar hanehalkı anketleri ile belirlenir. Bir müdahale sözkonusu değildir, asla olmayacaktır" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin enflasyon sepetinde gıda fiyatlarının ağırlığının yüzde 20’nin altına düşürüleceğini açıklamasından sonra enflasyonun var olandan düşük gösterileceğine yönelik sert eleştiriler yapılmıştı.

Başbakan Yardımcısı olan aynı zamanda Hükümet Gıda Komitesi’nin başkanlığını yürüten Mehmet Şimşek ise böyle bir düzenlemenin yapılmayacağını ifade etti.



Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “TÜFE sepetindeki ağırlıklar hanehalkı anketleri ile belirlenir. Bir müdahale söz konusu değildir, asla olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Enflasyon sepeti nedir?

Vatandaşın satın aldığı temel mal ve hizmetler enflasyon sepetini oluşturuyor. Sepetteki ürün gruplarında oluşan değişimler aylık ve dolayısıyla yıllık enflasyona yansıyor.