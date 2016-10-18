T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mehmet Şimşek: Enflasyon sepetine asla müdahale olmayacak

Şimşek, TÜFE sepetindeki ağırlıkların hanehalkı anketiyle belirlendiğini söyledi

18 Ekim 2016 18:48

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin enflasyon sepetinde gıda ürünlerinin payının indirileceğini açıklamasının ardından ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, "TÜFE sepetindeki ağırlıklar hanehalkı anketleri ile belirlenir. Bir müdahale sözkonusu değildir, asla olmayacaktır" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin enflasyon sepetinde gıda fiyatlarının ağırlığının yüzde 20’nin altına düşürüleceğini açıklamasından sonra enflasyonun var olandan düşük gösterileceğine yönelik sert eleştiriler yapılmıştı.

Başbakan Yardımcısı olan aynı zamanda Hükümet Gıda Komitesi’nin başkanlığını yürüten Mehmet Şimşek ise böyle bir düzenlemenin yapılmayacağını ifade etti.

Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “TÜFE sepetindeki ağırlıklar hanehalkı anketleri ile belirlenir. Bir müdahale söz konusu değildir, asla olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

 

Enflasyon sepeti nedir?

 

Vatandaşın satın aldığı temel mal ve hizmetler enflasyon sepetini oluşturuyor. Sepetteki ürün gruplarında oluşan değişimler aylık ve dolayısıyla yıllık enflasyona yansıyor.

ETİKETLER

Mehmet Şimşekenflasyon sepetiTÜFE
","articleSection":"Ekonomi","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-10-18T18:48:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/mehmet-simsek-enflasyon-sepetine-asla-mudahale-olmayacak,365789","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/mehmet-simsek-enflasyon-sepetine-asla-mudahale-olmayacak,365789"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24