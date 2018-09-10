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Politika

Mehmet Şimşek, "Davutoğlu ve Babacan'la birlikte parti kuracak" iddiasını yalanladı

"Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor"

10 Eylül 2018 00:16

Eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la birlikte yeni parti kuracak iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı. Şimşek Twitter üzerinden, "Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" diye yazdı.

Şimşek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan'ın, "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakanlar Mehmet Şimşek ve Ali Babacan yeni parti kurmak için kolları sıvadı" iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı.

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Takan AKP hükümetlerinde üst düzey görevler alan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek'in yeni bir merkez parti kurmak için hazırlık içinde olduğunu iddia etmişti.

Takan'ın bu iddialarına Mehmet Şimşek yanıt verdi. Şimşek Twitter üzerinden, "Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" diye yazdı.

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