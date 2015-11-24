T24 LogoT24 Logo
Politika

Mehmet Şimşek: Babacan'ın liderliğinde bir program hazırladık

Mehmet Şimşek, yeni hükümetin ekonomi programının kabinede yer almayan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın liderliğinde hazırlandığını söyledi

24 Kasım 2015 20:48

64. hükümette Ekonominden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev alan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının kabinede yer almayan Ali Babacan'ın önderliğinde hazırlandığını söyledi. 

NTV'de yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kabinenin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Babacan'ın liderliğinde çok güzel bir program hazırladıklarını belirten Şimşek, ekip olarak bunu uygulayacaklarını belirtti. 

Türkiye'nin güçlü bir reform yol haritası olduğunu ve bunu uygulamakta kararlı olduklarını belirten Şimşek, hedeflerinin ikinci ve üçüncü nesil reformları gerçekleştirmek olduğunun altını çizdi.

ETİKETLER

mehmet şimşekali babacanekonomiyeni hükümetkabine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24