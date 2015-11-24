Mehmet Şimşek: Babacan'ın liderliğinde bir program hazırladık

64. hükümette Ekonominden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev alan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının kabinede yer almayan Ali Babacan'ın önderliğinde hazırlandığını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kabinenin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Babacan'ın liderliğinde çok güzel bir program hazırladıklarını belirten Şimşek, ekip olarak bunu uygulayacaklarını belirtti.



Türkiye'nin güçlü bir reform yol haritası olduğunu ve bunu uygulamakta kararlı olduklarını belirten Şimşek, hedeflerinin ikinci ve üçüncü nesil reformları gerçekleştirmek olduğunun altını çizdi.