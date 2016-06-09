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Politika

Mehmet Şimşek: Almanya en büyük pazarımız, bu ilişkileri daha da güçlendireceğiz

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Rusya ile ilişkileri de geliştirmek istediklerini ifade etti

09 Haziran 2016 03:27

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,  Alman Parlamentosu'nda oy çokluğuyla kabul edilen 'Ermeni Soykırımı' tasarısının, dostluğa sığmadığını ancak ticari, ekonok, yatırım noktasında ilişkilerin zedelenmemesi için gereken hassasiyeti göstereceklerini belirterek, "Almanya bizim en büyük pazarımız ihracat anlamında. Tabii ki bu ilişkileri daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

NTV canlı yayınında konuşan Mehmet Şimşek, Almanya ile ticari ilişkilerin minimal düzeyde etkilenmesi için gerekenleri yaptıklarını ifade etti. 

Mehmet Şimşek şunları söyledi: "Rusya ile yaşanan bir süreç var ardından Almanya ile soykırım iddialarını içeren kararın onaylanmasıyla başlayan yeni bir dönem geldi. Acaba bu süreç ekonomik etki yaratacak bir boyuta ulaşır mı?

Almanya'nın yaptığı dostluğa, stratejik ortaklığa hiçbir şeye sığmaz. Ama biz öfkeyle kalkmayız. Her şeyden önce biz gereken bütün protestoları yaptık bütün girişimlerde bulunduk. Avrupa bizim için çok önemli bir pazar.

 

"Almanya ile ilişkileri daha da güçlendireceğiz"

 

Almanya'yla ikili yaşacağımız bir sorun Avrupa ile ilişkileri fazla etkilememesi lazım. Almanya ile siyasi anlamda bir sorunumuz var şu anda. Ama ticaret, ekonomi, yatırım noktasında bu ilişkilerin zedelenmemesi noktasında gereken hassasiyeti göstereceğiz. Türkiye'nin menfaati neyse odur. Almanya bizim en büyük pazarımız ihracat anlamında. Tabii ki bu ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Rusya bizim bin yıldır komşumuz. Biz Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Rusya'yla her konuda hemfikir olmayabiliriz. Rusya ile ilgili konuda Türkiye tabii ki haklı ama yine de sorun çözme odaklıyız.

Almanya konusunda çok açık ve haklı Türkiye ama biz yine de bu ilişkilerden ticaretin ve ekonominin minimal düzeyde etkilenmesi için gereken her şeyi yapıyoruz."

 

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