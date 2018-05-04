Mehmet Şimşek, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan; işte AKP'de milletvekili adayı olmayan 23 isim

24 Haziran seçimleri için milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulunmayan 23 isim AKP'ye veda ediyor. Bu kişiler arasında eski başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski bakanlar Ali Babacan ve Mehmet Müezzinoğlu ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek gibi AKP'de önemli isimlerder de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ise önceki yıllarda yaptığı gibi aday listeleri YSK’ya verilmeden önce bazı isimlerden başvuru yapmasını isteyebileceği de dile getiriliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre bu isimlerin bir kısmının siyaseti tamamen bıraktığı ve önümüzdeki dönem siyasette aktif rol almayacakları belirtiliyor. Bazı isimlerin ise daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirileceği iddia ediliyor.

Erdoğan’ın aday listeleri YSK’ya verilmeden önce bazı isimlerden başvuru yapmasını isteyebileceği de dillendirilen kulislerde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da son Meclis Başkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yediği yemekte ‘son dönem’ ricasında bulunduğu ve bu yüzden aday olmadığı konuşuluyor. Kahraman’ın sağlık sorunlarının da etkili olduğu ifade ediliyor.

AK Parti’den adaylığını koymayan 23 isim şöyle:

“Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Ahmet Davutoğlu, Murat Göktürk, Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Özcan Ulupınar, Fevzi Şanverdi, Ayhan Gider, İsmail Kahraman.”