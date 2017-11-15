Mehmet Şimşek "Sıkıntılı dönemin sonundayız"

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, \"Biz sıkıntılı dönemin sonundayız; başında değiliz. Türkiye hızla normalleşiyor, ekonomisi güçlenecek. Batıdan kopmuyoruz, Almanya ile şu anda çok iyi giden bir sürecimiz var. Amerika ile vize krizi önemli ölçüde geri de kaldı. Kalan sorunları da çözeceğimize inanıyoruz\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek İstanbul\'da yapılan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresinde CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş\'ın sorularını yanıtladı. Türkiye\'nin bütün sıkıntılara rağmen güçlü bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Şimşek, \"Türkiye bütün sıkıntılara rağmen güçlü bir şekilde büyüyor ve istihdam yaratıyor. İyi bir yol haritası ve güçlü çabalar var. Türkiye geçen sene yaşadığı felaketlere ve yakın coğrafyamızda olup bitenlere rağmen güçlü büyümesini devam ettirebiliyor. Doğru tepkiler verip, tekrar ekonomiyi rayına koyabiliyor\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN ŞOKLARA KARŞI DİRENCİNİ ARTIRMAK İÇİN REFORM YAPIYORUZ\"

Son birkaç yıldır Türkiye\'nin başına gelmedik felaketin kalmadığını belirtem Şimşek şunları söyledi:

\"Ona rağmen ayaktayız, sıkıntılarımız olmakla birlikte güçlüyüz. Fakat bu sıkıntılar Türkiye\'nin dışarıdaki algısını bozdu. Türkiye\'nin gerçeği algısından çok daha iyi. Bir taraftan Türkiye\'nin şoklara karşı direncini sağlamlaştırmak için reform yapıyoruz bir taraftan da dışarıda Türkiye aleyhine başına gelen felaketlerden dolayı kampanya olduğunu bilmemiz lazım.

\"Biz Almanya ile ilişkileri rayına koyacağımız süreçte ki şu anda koyuyoruz. Çok yoğun temaslar var, ilişkiler güçlü bir şekilde ilerliyor ve normalleşiyor. Böyle bir ortamda haber çıkıyor Almanya bankalarına \'Türk bankalarına finansman sağlamayın\' diye talimat geldi. Bakın tam tersi gelişmelerin olduğu ortamda bu türden haberler çıkıyor. Maalesef bu ortamda Türkiye aleyhine birçok haber üretildi ve kuru vurdu.

\"Biz sıkıntılı dönemin sonundayız; başında değiliz. Türkiye hızla normalleşiyor, ekonomisi güçlenecek. Batıdan kopmuyoruz, Almanya ile şu anda çok iyi giden bir sürecimiz var. Amerika ile vize krizi önemli ölçüde geri de kaldı. Kalan sorunları çözeceğimize inanıyoruz.\"

\"TÜRKİYE AB\'NİN İKİ, ÜÇ KATI HIZLA BÜYÜYOR\"

\"Şunu bir yere yazın reel yakınsama içerisinde olan ülkelerin, bunu ben söylemiyorum bu basit bir ekonomi teorisi eninde sonunda para birimleri reel olarak değerlenecek\" diyen Şimşek şöyle konuştu:

\"Kısa vadede konuşmuyorum, uzun vadede konuşuyorum. Şu anda Türkiye AB\'nin iki, üç katı hızla büyüyor. Yani Türkiye Avrupa ile arasını kapatıyor. Reel olarak yakınsama içerisinde. Bu şu demek; bu ülkenin şirketleri kar ediyor, satış yapıyor, geleceği parlak demek. Siz buraya yatırım yapmayacaksınız da nereye yatırım yapacaksınız. Türkiye\'ye güvenin, sıkıtılarımız var ama bugün DAEŞ terör örgütü yok edilecek noktaya geldi bu Türkiye için olumlu bir gelişme. Bölücü terör örgütüne yönelik çok etkin ve aktif bir kampanya var. Turizm toparlanıyor. Türkiye çoklara karşı büyüyk direnç göstermiş, büyüyor. Evet algı olumsuz bu algıyı tabi ki besleyen bir sürü şer cephesi var FETÖ ve PKK gibi. Ama ben şuna inanıyorum Türkiye reformlarla şoklara karşı direncini daha da artıracak hem büyüyme potansiyelini yukarı çekecek hem de bu şoklara tepki verme kapasitesi var.\"

Vergide amaçlarının daha adil ve basit bir sistem oluşturmak olduğunu aktaran Şimşek \" Vergiyi daha çok tabana yayalım, daha adil ve basit bir vergi sistemimiz olsun. Böylece Türkiye\'nin kamu harcamalarını sağlıklı vergi gelirleriyle finanse edelim gelecek nesilleri borçlandırmayalım. Şu anda devletin toplam borcunun milli gelire oranı bürüt yüzde 28 buçuk. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran ortalama yüzde 47\" dedi.

\"SIRTIMIZI SADECE BANKACILIK SEKTÖRÜNE DAYAYARAK BÜYÜYEMEYİZ\"

Finans sektörünün yüzde 88\'ini bankaların oluşturduğunu dile getiren Şimşek, \"Fakat bankalarda mevduat bazı sınırlı, kredi mevduat oranı yüzde 126. Bankacılık sektörü sağlam ama biz sırtımızı sadece bankacılık sektörüne dayayarak büyümeyi, kalkınmayı gerçekleştiremeyiz. Sermaye piyasalarının gelişmesi lazım. Sermaye piyasalarının gelişmesi için devlet olarak olağanüstü çaba içerisindeyiz. Düşünün 100 lira tasarruf yapın diye devlet 25 lira cebinize koyuyor. BES çok önemli bunun gibi birçok insiyatif var\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRK SERMAYE PİYASALARININ GELİŞMESİNDE BU BİREYSEL EMEKLİLİĞİN MUAZZAM KATKISI OLMUŞTUR\"

Gönüllü BES\'te büyük başarı olduğunu aktaran Şimşek, \"2013\'ün başında toplam BES\'teki para 20 milyar lira, bugün 65 milyar lirayı aştı, üç kattan fazla artış var. Devletin katkısını da dikkate alırsanız 80 milyara dayanmış durumda, fena değil bu uzun vadeli bir fon. Türk sermaye piyasalarının gelişmesinde bu bireysel emekliliğin muazzam katkısı olmuştur, müthiş bir başarı hikayesidir. Otomatik katılım başlayalı daha 1 yıl olmadı, 3,4 milyon katılımcı var, 1 buçuk milyara yakın da kaynak. Çıkışlar yüksek doğru ama çıkışların neredeyse yarısının gönüllü BES\'i var. İki BES istemiyor haklı\" dedi.

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