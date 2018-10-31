Mehmet Sezgin yeni kitabını anlatmak için 8 Kasım'da Zorlu PSM'de

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - \"Büyük bir şirkette, genç bir şirket ruhu ile lovemark nasıl yaratılır?” sorusuna yeni kitabı Hikayesi En Bol ile yanıt veren Mehmet Sezgin, 8 Kasım günü Zorlu PSM, MediaCat Store\'da basın mensuplarıyla bir araya geliyor.

Ödeme sektörünün önde gelen isimlerinden Bonus Kart’ın hikayesini anlatan ve Garanti Bankası çatısı altında kurulan Garanti Ödeme Sistemleri’nin kurucusu ve CEO’su Mehmet Sezgin\'in yazdığı \"Hikayesi En Bol\" 1999 yılında başlayan Bonus Kart’ı renklerin, markaların, konserlerin ve gerçek kişilerin diliyle anlatıyor. (Fotoğraflı)