Mehmet Şevki Eygi: Arşimidis cinayetini bakanlık yapmış biri planladı

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, Arşimidis cinayeti hakkında "Çok vahim bir cinayet işleniyor… Öldürülenin malvarlığına el konuluyor… Devletin gizli belge ve raporları alınıp imha ediliyor… Bu konuda yayınlar yapılıyor… Fakat yargı ilgilenmiyor…" dedi.

Eygi'nin iddiasına göre cinayet "üç kişi tarafından tasarlanmış ve işlenmiştir. Biri New York’ta ikamet eden bir avukat, ikincisi bakanlık yapmış bir zat…"



Mehmet Şevket Eygi'nin Milli Gazete'de yayımlanan (24 Mayıs 2013) "Arşimidis Cinayeti" başlıklı yazısı'nin ilgili kısmı şöyle:



Arşimidis ticarethanesinin sahibinin öldürülmesi, mallarının gasp edilmesi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dosya bulunduğunu, bu konuda işlem yapılmadığını, dosyanın arşive kaldırıldığını milletvekilliği yapmış bir dostumdan yıllarca önce öğrenmiştim. Dosyayı gördüğünü ve incelediğini söylemişti… Dosya, yasalara aykırı olarak yok edilmiş olabilir…

Bu cinayet ve gasp ile alakalı olarak bundan otuz yıl kadar önce 2000’e DOĞRU dergisinde uzun bir yazı yayınlanmıştı. Bu yazı çok dikkatle okunmalıdır.

ARŞİMİDİS cinayeti üç kişi tarafından tasarlanmış ve işlenmiştir. Biri New York’ta ikamet eden bir avukat, ikincisi bakanlık yapmış bir zat…

Çok önemli bir devlet adamımızın karısının bu meseleyle ilgilenmesi, devletin gizli istihbarat servisindeki konuyla ilgili dosya ve raporlara el koyması ve yok etmesi çok dikkat çekicidir.

Çok vahim bir cinayet işleniyor… Öldürülenin malvarlığına el konuluyor… Devletin gizli belge ve raporları alınıp imha ediliyor… Bu konuda yayınlar yapılıyor… Fakat yargı ilgilenmiyor…

Örtbas edildiği, unutulduğu, unutturulduğu iddia edilen bu cinayet ve gasp hadisesi tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Bunu tekrar örtbas etmek için şeytani kulisler yapılmakta, dolaplar döndürülmektedir.

Bu konuda Yunanistan’da hayli bilgi bulunmaktadır. Araştırılması gerekir.

Diğer bir husus:

Ülkemizde altmış yıldan beri dehşetli bir tereke mafyası çalışmaktadır. 1950’lerin son yıllarında ve altmışların ilk yıllarında bu mafyanın bazı elemanları tutuklanmıştı. Mafya, vârissiz vefat eden yahut yurtdışına kaçmak zorunda bırakılan kimselerin terekelerine sahte belgelerle el koymaktadır. Bu tereke mafyasının yaptıkları gün yüzüne çıkarılınca büyük gürültü kopacak, üst üste dizilmiş sahtekârlık küpleri gümbür gümbür yıkılacaktır.

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın,

Başbakan’ın,

Adalet Bakanı’nın,

Yargıtay’ın,

Vatansever medyanın…

Bu çirkin, bu kirli, bu yüz kızartıcı cinayetlere, gasplara el koymasını bekliyoruz.

Bu hadise tekrar örtbas edilirse doğrusu çok üzüleceğim, ümidim çok kırılacak.