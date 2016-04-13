Mehmet Şevket Eygi: Türkiye’de bir milyondan fazla kripto Yahudi var, bunların bir kısmı kripto Kürt!

Vahdet gazetesi yazarı Mehmet Şevket Eygi, "Türkiye’de bir milyondan fazla Kripto Yahudi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı kripto Kürttür, Kürt Yahudisidir" dedi. "Türkiye’de terör yangını kundaklayan bazı derin Avrupa güçleridir" diyen Eygi, "Terör, dıştan bir Kürt hareketi gibi görünebilir ama beyni asla Kürt değildir, bir kısım Kürtler bu konuda taşeronluk yapmaktadır" ifadesini kullandı.

Eygi’nin Vahdet’e “Terörün kökü dışarıdadır” başlığıyla bugün (13.04.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

ŞU hususu herkes aklına koysun: 1984’ten beri sürüp giden terör yerli bir hareket değildir, kökü dışarıdadır. Türkiyelilerin aklı bugünkü teröre yetmez, elvermez.

Terörün derin diplerinden buram buram ABD, AB, İsrail, Siyonizm, global kapitalizm, emperyalizm, sömürgecilik kokuları gelmektedir.

Böylesine güçlü, planlı, programlı, devamlı, inatçı bir hareket sadece yerli akılla olabilecek ve bu kadar uzun sürebilecek bir iş değildir.

Terör, dıştan bir Kürt hareketi gibi görünebilir ama beyni asla Kürt değildir, bir kısım Kürtler bu konuda taşeronluk yapmaktadır.

Terörün çarpışan güçlerinin yüzde sekseni zaten Kürt değildir, Kriptodur.

Türkiye’de terör yangını kundaklayan bazı derin Avrupa güçleridir; onlar şu anda kazdıkları kuyuya, terör ve güvensizlik çukurlarına düşmüştür.

Türkiye’nin bütünlüğünü korumak isteyenler şu temel gerçekleri kabul etmek ve bunlara göre plan ve program yapmak zorundadır:

1- Türkiye’de bir milyondan fazla Kripto Yahudi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Kripto Kürttür, Kürt Yahudisidir.

2- Yine ülkemizde bir milyondan fazla Kripto Hıristiyan bulunmaktadır.

3- Kemalizmle, ulusal devlet teorisiyle, laiklikle, bunlara benzer kopukluklarla Türkiye’nin bütünlüğü korunamaz. Tarihî devamlılığa, eski temel kimliğe dönülmesi zarurettir, şarttır.

Çoğunlukta olan Sünnî Türklerle, Sünnî Kürtleri, öteki unsurları bir arada tutan ana bağ İslam’dır. Türkiye’yi bugünkü üzücü hale resmî ideolojinin yıllar boyunca İslam’ı ve Müslümanları düşman olarak görmesi ve bunlarla mücadele etmesi getirmiştir.

Devlet İslam’la barışmalıdır.

Din ile barışık olan İngiltere’deki sistemden ibret alınmalıdır. Orada laiklik yok, din devlet birliği var. Birleşik Krallığın hükümdarı aynı zamanda millî Anglikan Kilisesi’nin başıdır.

İslam hukuku İngiliz hukuk sisteminin bir parçası olmuştur. Orada şu anda 85 şeriat mahkemesi faaliyet göstermektedir.

Terör sadece özel birliklerle, sofistike silahlarla bitirilemez. Sistem ve düzen değişikliği de şarttır.