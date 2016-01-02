Mehmet Şevket Eygi: Terörü bitirmek için Güneydoğu'da şeriat ilan edilsin!

Güneydoğu Anadolu'daki birçok kentte devam eden operasyonları ve buralardan gelen şehit haberlerini değerlendiren Vahdet yazarı Mehmet Şevket Eygi, "Yıllar önce, terörü bitirmek için o bölgede Şeriat ilan edilsin demiştim. Ne uçuk bir teklif değil mi?.. Uçuk değil, en isabetli ve doğru tekliftir" dedi.

'Özerklik' talebinin, "Doğu Anadolu’dan, bugünkü Ermenistan’ın beş misli toprak koparılması, Güneydoğu’da da İsrail himayesinde bir Kürt Yahudi cumhuriyeti kurulması" anlamına geldiğini savunan Eygi, "Terörle mücadele eden özel kuvvetler İslamî bir disiplin içinde olmalıdır. Namaz kılınmalı, Kur’an okunmalı, abdestli olunmalıdır. Türkiye’nin yeniden İslamlaşması doğudan ve güneydoğudan başlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Güneydoğu’da İsrail himayesinde

bir Kürt Yahudi cumhuriyeti kuracaklar"

Mehmet Şevket Eygi'nin Vahdet gazetesinin bugünkü nüshasında (1 Aralık 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

"PKK hem terör savaşı yapıyor, kan dökülmesine sebep oluyor, hem de Meclis’te faaliyet gösteriyor.

Özerklik istiyorlarmış. Onun ardından ne gelecek? Doğu Anadolu’dan, bugünkü Ermenistan’ın beş misli toprak koparacaklar. Güneydoğu’da da İsrail himayesinde bir Kürt Yahudi cumhuriyeti kuracaklar.

Terörist ve sivil PKK’lılar, en fazla zararı Sünnî Kürt halkına veriyor. Daha da verecektir.

Terör yüzünden sokağa çıkma yasakları konuyor, sokak savaşları yapıyor. Halk ve esnaf perişan… Medyadaki PKK sempatizanları, sivil taraf teröristlerin ağır kayıplar verdiğini görüyor ve feryadı basıyor.

Onlar silahla, terörle Türkiye’yi parçalamak isteyecekler de devlet seyrine mi bakacak?.. Devlet, özel kuvvetlerle terörü bitirmeye çalışıyor.

Terör konvansiyonel ordularla bitirilemez. Özel kuvvetler lazımdır.

"Terörü bitirmek için

o bölgede Şeriat ilan edilsin"

Türkiye’nin parçalanmasını isteyen bütün Haçlı, emperyalist, Siyonist, sömürgeci ajanlar Güneydoğu’da. Sadece gözleri açık çarşaflı bir İngiliz kadın gazeteci yakalandı.

Çoğunluğu oluşturan Sünnî Kürtlerin menfaati Türkiye bütünlüğü içinde yaşamaktır. Bu devlet onların da devletidir.

Yıllar önce, terörü bitirmek için o bölgede Şeriat ilan edilsin demiştim. Ne uçuk bir teklif değil mi?.. Uçuk değil, en isabetli ve doğru tekliftir. Ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak isteyenlerin bir kısmı (yüzde kaçı?) sünnetsiz Haçlı Kriptolardır.

Rejim, düzen, sistem bozukmuş… Bunu ben de kabul ediyorum ama, düzen bozuk diye devlet yıkıcılığı yapmam, yıkıcıları desteklemem.

Terörle mücadele eden özel kuvvetler İslamî bir disiplin içinde olmalıdır. Namaz kılınmalı, Kur’an okunmalı, abdestli olunmalıdır. Türkiye’nin yeniden İslamlaşması doğudan ve güneydoğudan başlamalıdır.

Allah’ın bize yardım etmesini istiyorsak İslam’a, İmana, Kur’an’a, Şeriata, dinî değerlerimize sarılmalıyız.

Yalnız terör bölgesi değil, Türkiye’nin tamamı bu değerlerle kurtulur.

PKK’nın silahlısı da, sivili de kurtuluşu, huzuru, barışı temsil etmiyor.

Kurtuluş İslam’da."