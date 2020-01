Mehmet Şevket Eygi: Hilafet 2024'te kurulacak!

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, hilafetin 2024'te yeniden kurulacağını iddia etti. Eygi, "Mehdi'nin zuhurunu, İsa aleyhisselamın nüzulünü, Hilafetin yeniden kurulmasını kimse, hiçbir güç önleyemeyecektir. Buna karşı çıkan bütün Tağutî güçler yenilecektir. İslam dünyası şu veya bu şekilde birleşecektir" görüşünü savundu.

Mehmet Şevket Eygi'nin "Hilafet 2024’te kurulacaktır" başlığıyla yayımlanan (2 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Hilafet, 2024’te yeniden kurulacaktır.

İslamın son gerçek Halifesi İkinci Sultan Abdülhamid bin Abdülaziz Han idi.

Son sûrî Halife, Abdülmecid bin Abdülaziz Han idi.

Her dinin, her mezhebin, her cemaatin, her topluluğun bir reisi olduğu gibi Müslümanların da bir önderi olmalıdır. Bunu engellemeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Katoliklerin Papası, Protestan kiliselerinin kendi en büyük papazları, Anglikanların başpiskoposları, Masonların Üstad-ı Âzamları, Tibet Budistlerinin Dalay Lamaları, Yahudilerin Başhahamları, her dinin ve sektin başkanı olacak da, Müslümanların Halifesi olmayacak… Mantıklı mıdır bu, eşitliğe uyar mı?

Hilafet, Mehdi hazretlerinin gelişinden önce mi kurulacaktır, sonra mı.

Mehdi zuhur edince Halife o olacaktır.



Mehdinin zuhurunu, İsa aleyhisselamın nüzulünü, Hilafetin yeniden kurulmasını kimse, hiçbir güç önleyemeyecektir.

Buna karşı çıkan bütün Tağutî güçler yenilecektir.

İslam dünyası şu veya bu şekilde birleşecektir.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği oluyor da, niçin İslam Birliği olmayacakmış.

İslam düşmanı süper güçler, eski Romanın yıkılışı ve batışı gibi yok olacaktır.

İsrail, Neturei Karta hahamlarının açıkça bildirdiği gibi çökecek, tarihten silinecektir.

İslam dünyasındaki fitne fesatlar, tefrika, bölünmüşlük, azgınlıklar, pislikler giderilecektir.

İslam dünyası Darülislam ve Darüsselam olacaktır.



Hz. İsa’nın nüzulunden sonra Hıristiyanlar akın akın Müslüman olacaktır.

İngiltere, Fransa, İspanya ve nice Avrupa ülkesi Müslüman olacaktır.

Modern paganizmin beli kırılacaktır.

İslam dünyasının ve ardından dünyanın ve insanlığın rahata kavuşması kolay olmayacaktır.

Öldürücü ve yıkıcı korkunç savaşlar olacaktır.

Nükleer, biyolojik, kimyevî silahlar kullanılacaktır.

Ortadoğu altüst ve hercümerc olacaktır.

Melhame-i Kübralarda büyük sayıda insan kırılacaktır.

Bazı şehirlerde taş üstünde taş kalmayacaktır.

Tahayyül edilemez akıl almaz inanılmaz hadiseler olacaktır.



Büyük Deccal Şam taraflarında öldürülecektir.

Mehdi rejiminde adalet, insaf, fazilet, iffet, ilim, irfan, hikmet, akl-ı selim, fıtrata uygunluk hakim olacaktır.

Can mal din inanç ırz namus güvenliği sağlanacaktır.

Petrol gelirleri ve diğer varidat halka verilecektir.

Haydutluğun, eşkıyalığın, gangsterliğin, her türlü soygunun, rüşvetin, hortumlamaların, haram rantların, mafyacılığın önüne geçilecektir.

Âdil yargı sonunda katil ve cani oldukları isbat edilen katiller ve diğer suçlular idam edilecektir.

Haram servetlere el konulacaktır.

Faiz ribaspekülasyon borsa enflasyon alavere dalavere ihtikâr soygunları sona erdirilecektir.

Kadınlara ve kızlara seks köleliği, aşüftelik yaptırılmayacaktır.

Dünya hikmetle adaletle idare edilecektir.

Her yerdeki nükleer silahlar imha edilecektir.

İnsanların fert ve toplum olarak mutlu olmaları hedef alınacaktır.

Müşrikliğin, küfrün, nifakın, Firavunluğun, Nemrudluğun sonu gelecek; sâlihlerin, âbidlerin, sâdıkların, muhlislerin, muslihlerin, velilerin, emr-i mâruf ve nehy-i münker yapanların iktidarı başlayacaktır.

Sınırları aşmayanlar, suç işlemeyenler, zulm etmeyenler korkusuz yaşayacaktır.

Hırsızlar, caniler, ırz düşmanları, zalimler, fitne ve fesatçılar korku içinde titreyecektir.

Yeniden kurulacak Hilafet gerçek bir Hilafet olacak ve Kur’ana Sünnete Şeriata Hikmete uygun gerçek İslamı uygulayacaktır.

O günlere yetişemesem bile o Nur çağının geleceğine dair çok büyük ümidim var.

İnşaallah…