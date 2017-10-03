Mehmet Şevket Eygi: Feminist İslamcı kadın, şu hokkabazlıkları bırak!

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, kadınları eleştirerek "Feminist İslamcı kadına: Şu feministlik hokkabazlıklarını bırak, Hz. Hatice, Hz. Fâtima, Hz, Âişe, Râbiatü’l-Adeviyye gibi örnek İslam hanımlarının yolundan git" dedi.

Eygi'nin "Vazifemi yapmaya çalışıyorum" başlığıyla yayımlanan (3 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Birine: Bu fakir, Müslüman bir yazar olarak vazifemi âcizâne ve nâçizâne yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum demedim, yapmaya çalışıyorum dedim. Bir Müslüman olarak aşağıda sayacağım değerlere hizmet etmekle mükellefim (yükümlüyüm):

İman… İslam… Kur’an… Sünnet… Şeriat… İslam ahlakı… İslam hikmeti (bilgeliği)… Ümmet… İmamet-i Kübra… İslam kültürü… Dâvet ve tebliğ… Ehl-i Sünnet ve Cemaat…

Şimdiye kadar Millî Gazetede yayınlanan yazılarım her biri 800 sayfalık 26 cilt büyük boy kitap olur, yekûn olarak 20 bin sayfayı aşar.

Bu fakirle uğraşmayı bırak, “Bu herif de kim oluyor, bu adam haddini aşıyor, boyundan büyük laflar ediyor, bunları söylemek ve yazmak ona mı kaldı?” edebiyatını bırak ve şu soruya cevap ver: Sen ne yapıyorsun?

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Büyük adamlar, büyük liderler, büyük hizmetkarlar; kendileri sahneden çekildikten sonra haleflerini, başa geçip hizmeti devam ettirecek ehil kimseleri hazırlar ve yetiştirirler. Bunu yapmazlarsa boşluk olur, kaos olur, anarşi çıkar. Her canlı gibi liderler, büyük adamlar da fanîdir.

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Şu anda Türkiye’nin en önemli, en etkili iki vilayeti Rize ve Siirt’tir.

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İstanbul ’u yukarıdan, kuş bakışı görmek isteyen, şehre Beyazıt kulesinin üstündeki sahanlıktan dürbünle bakmalıdır. Kulenin altından bakarak bir şey görülmez. Kulenin alt kapısındaki basamağa ayağını koymuş ve şehri görmeden cart curt edip duruyor. Görüşsüz kimsedir o.

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İbn Haldun’un nazariyelerini bilmeden bugünü Türkiye’yi doğru dürüst anlamak mümkün değildir.

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Hitler bilge bir diktatör olsaydı, Almanya ’nın başına bir sürü büyük belâ ve felâket gelmez, aksine dünyanın süper gücü olurdu.

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Demokrasinin bittiği yerde diktatörlük başlar. İki türlü diktatör vardır: Bilge, yüksek akıllı, âdil, insaflı. Ötekisi zalim, beyinsiz, kültürsüz, megalo manyak…

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Bernard Show’ın şöyle dediği rivayet ediliyor: İngiltere ’de demokrasi en üst seviyesine ulaşmıştır. Bundan sonrası İslam’dır.

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İslam başkadır, Müslümanlar başka. İslamın gerisinde kalmış cahilleri, yetersizler, radikalleri. yarı mühtedileri; İslamla özdeşleştirip Hak Din’e düşmanlık edenlerde mantık ve doğru düşünme kabiliyeti yoktur.

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Hollanda ’da aşırı İslam düşmanlığı yapan, hattâ İslam aleyhine film hazırlatan politikacı Müslüman oldu. Ardından oğlu da Müslüman oldu. Ey birileri!.. Bu hadisede sizler için büyük bir ibret dersi yok mudur?

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Hazret-i Ali radiyallahu anh ve kerremallahu vecheh efendimizi küfürle suçlayıp öldüren Haricî İbn Mülcem kendine göre çok dindar biriydi, abdestsiz yere basmazdı, alnı secdeden kalkmazdı. Bugün İslam dünyasında onun gibi nice sahte ve sözde dindar neo-Haricî var.

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Feminist İslamcı kadına: Şu feministlik hokkabazlıklarını bırak, Hz. Hatice, Hz. Fâtima, Hz, Âişe, Râbiatü’l-Adeviyye gibi örnek İslam hanımlarının yolundan git.

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Cemalüddin Afganî Mısır ’da İskenderiyye Mason locasına üye olmuş. Bir müddet sonra Masonlar onu, “Biz aramızda böyle dinsiz ve bozuk birini istemeyiz” diyerek tard etmişler.

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Sultanahmet Parkında kurulan Ramazan çarşısına uğradım. Keçeden yapılmış harika bir fes satın aldım. Muhterem bir hanımefendi evindeki atölyesinde üretiyormuş.

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Herif o kadar fikir ve kültür yoksulu idi ki, sohbette dedikodudan başka bir şey üretemedi.

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Büyük konuşmayalım. Bizler hiç olamayız. O, büyük bir iştir. Bizi aşar. Hiç olmaya çalışalım.

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Adam kendini övmeye başlayınca, bir musibete uğramamak için, bir bahane uydurup meclisten kaçtım.

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Bu iş basit bir kazaya benzemiyor. Amerikan füzesiyle vurulmuş olabilir.

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Gerilmiş yaylarda kader okları… Muallak kaderler… Mübrem kazalar.

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Seni Allahtan başkası kurtaramaz. Başka kurtarıcı arayıp durma. Tek çaren Cenab-ı Hakk’a iltica etmek, O’nun rızasını kazandıracak salih i- ameller işlemek ve işlerini O’na tefviz etmektir.

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O zalim deccal, o ekfer, o ahbes, o İslam ve Kur’an düşmanı şimdi berzahta Cehennem çukurlarından bir çukurda yanıyor.

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Mutezile Allahın sıfatlarını, kabir ahvalini, Kur’an-ı Kerim’in kadim olduğunu, nice sahih hadisleri red ve inkar eder. Onlar Ehl-i Sünnete çok düşmandır. Onların yolundan gidenin sonu iyi olmaz.

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Birine: Bendenizin hiçbir fazileti, meziyeti, üstünlüğü yoktur. Yaşıma hürmet ettiğiniz, hatırımı gözettiğiniz için size minnettar ve müteşekkirim. Bu yüzden size dua ediyor, Allah yardımcısı olsun diyorum.

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Aç bir kediyi doyurursan, gerçek bir fakire ve miskine yardım edersen, yolda gelip geçenlere engel olan bir şeyi kaldırıp kenara koyarsan, elindeki bir simidi ikiye bölüp yarısını kardeşine yedirirsen, bunları ihlas ile yapmış olmak şartıyla Allahın rızasını kazanabilirsin. Bu rıza senin kurtuluşuna vesile olabilir. Bu fırsatları ganimet bil, sakın kaçırma.

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Ellerinde imkan ve fırsat olduğu halde halkın imana gelmesi, namaza başlaması, oruç tutması, Kur’anı ve Sünneti rehber edinmesi için çalışmayan, başka tâli ikinci sınıf işlerle meşgul olanlar ne büyük bir gaflet içindedir. Onları kim uyaracak?

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Biz oruç tutuyoruz ama bize oruç tutturan Biri var.