Mehmet Şevket Eygi: Başkanlığa hırsla talip olanların başı onu elde edince dertten ve belâdan kurtulmaz

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, "Bir başkanlığa, bir işe hırsla tâlip olanlar, onu elde edince çok sıkıntılar ile karşılaşırlar, başları dertten ve belâdan kurtulmaz" diye yazdı. Eygi, gündeme ilişkin 'Kısa önemli konular' başlıklı yazısında "İktidar ateşten gömlektir, giyeni fena halde yakar" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şevket Eygi'nin, Milli Gazete'nin bugünkü (10 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "Kısa önemli konular" başlıklı yazısı şöyle:

Resmî laik nikâh, Şer’î nikâhın yerini tutmaz. Evlenen Müslümanlar mutlaka dinî nikah da yaptırmalıdır.

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Haram gelir elde eden, haram yiyen, haramla zengin olanlar ateş yemiş olur; dünyada ve âhirette belâlarını bulur.

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Bir başkanlığa, bir işe hırsla tâlip olanlar, onu elde edince çok sıkıntılar ile karşılaşırlar, başları dertten ve belâdan kurtulmaz.

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İktidar ateşten gömlektir, giyeni fena halde yakar.

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Şu iki kuralı sakın unutma. Birincisi: İlimde, irfanda, ibadette, ahlakta, fazilette, hayır hasenatta kendinden yukarıda olanlara bak… İkincisi: Kazançta, geçimde, sağlıkta kendinden aşağı olanlara bak.

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Simit, biraz kaşar peyniri, bir bardak iyi çay, yarım elma… Bunlarla çok mutlu ve bahtiyar olamıyorsan sende büyük bir eksiklik var demektir.

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Be adam, be kadın!.. Şu günlük dedikoduları, zevzeklikleri bırakıp da mutlaka öleceğini, yaptıklarının hesabını vereceğini düşünsen ve tedbir alsan iyi olmaz mı

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Cahillerin, gafillerin, zekâ özürlülerin önemli ve karışık konuları anlamaları hemen hemen mümkün değildir.

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Adam olacak Müslüman genç, okuma yazmasından belli olur. Gencimiz bin yıllık yazımızla okumayı öğrenirse adam olabilecektir. Öğrenmemekte direnirse olamayacaktır.

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Ben sana çok para kazanıp zengin olamayacaksın dememiştim, adam olamayacaksın demiştim.

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Sâlih bir Müslümana: Kızına talip olan damat adayını iyi bir lokantada yemeğe davet ettin… Yemek listesini dikkatle iki kere inceledi ve en pahalı yemeği, karışık kebabı seçti… Kızını ona vermemeni tavsiye ederim.

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Lüks, pahalı, gösterişli, şaşaalı, gurur ve kibir verici otomobili ile pek öğünen ve tafralanan birine: İleride sen öleceksin, oton da hurdaya çıkacak…

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Cep telefonu manyağına: İşin gerçekten çok zor. Cep telefonu bağımlılığının rehabilitasyon tedavisi iki sene kadar sürüyor.

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Çok parası var ve mutsuz… Mutluluk parayla satın alınsa yeterli miktarda alacak amasatılmıyor…

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Beyim, çok büyük bir noksanınız var. Sizde zerre kadar bilgelik ve sağduyu yok.

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Bilinen hikâye: Padişahın biri ağır bir hastalığa yakalanmış, doktorlar çaresini bulamamış, en nihayet hikmet sahibi bir tabip, çok mutlu birinin ceketini giyerse iyi olur demiş. Bütün ülkeyi aramış taramışlar, böyle birini bulmuşlar ama onun da ceketi yokmuş.

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Hz. İsa aleyhisselam “Ben Allahın izniyle ölüleri dirilttim ama ahmaklar için yapabileceğim bir şey yoktur” buyurmuş.

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Cahil ve gafil Müslümanın dine ve Ümmete verdiği zararı, azılı kâfirler bile veremez.

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Eşek eşek olduğu için eşeklik yapıyor, peki sen insan olarak bu kadar eşekliği niçin yapıyorsun

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Sonyüz yılın Türkiyeye büyük zarar veren en yıkıcıdarbesi, 1924’te Hilafet’in kaldırılması ve Halifenin yurt dışına sürülmesidir.

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Onlar en iğrenç en rezil en âdi müstehcen yayınlar yaparlar,bir kısım insanları azdırırlar, sonra bunlar kadın ve kızlara saldırınca yaygarayı basarlar.