Mehmet Şevket Eygi: Askeri ve sivil darbelere karşıyım!

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, darbelere karşı olduğunu belirttiği yazısında "sivil darbe" ifadesini kullanması dikkat çekti. Eygi, "Askerî ve sivil darbelere karşıyım" diye yazdı.

Mehmet Şevket Eygi'nin Milli Gazete'nin bugünkü (8 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Karşıyım' başlıklı yazısı şöyle:

1- Adalete taraftarım, zulmün ve haksızlığın her türlüsüne karşıyım.

2- Âdil olmayan kanunlara ve hukuka karşıyım.



3- Hırsızlara, katillere, taciz ve tecavüz edenlere, rüşvet alıp verenlere, hortumculara az yetersiz ceza verilmesine karışıyım.



4- Bile bile kasıtlı olarak vahşice adam öldürenlerin idam edilmemesine karşıyım.



5- Askerî ve sivil darbelere karşıyım.



6- Medyanın yalan haberler yayınlamasına karşıyım.



7- Müstehcen yayınlara ve resimlere karşıyım.



8- Uluslararası kadın hakları sözleşmesine imza koyan devletimizin, resmî vesikalar vererek yasal seks köleliği yaptırmasına karşıyım.



9- En fazla beş milyon nüfus kaldırabilecek İstanbul’un rantçılar tarafından 30 milyona çıkartılmış ve yaşanmaz hale getirilmiş olmasına karşıyım.



10- Eğitimin ve okulların kalitesinin son derece düşük olmasına karşıyım.



11- Siyasetteki, kültürdeki bütün kopukluklara, ârızalara, kazalara karşıyım.



12- İstanbuldaki trafik keşmekeşine son derece karşıyım.



13- Yakın zamana kadar dünyanın sayılı tahıl ambarlarından biri olan ülkemizin, dışarıdan buğday ithal etmesine yol açan tarım politikasına karşıyım.



14- Cahilliğin her türlüsüne karşıyım.



15- Barbarlığa ve vandallığa karşıyım.





16- Fahişe olmayan kadınların ve kızların fahişe kıyafeti giyip erkekleri tahrik etmesine karşıyım.



17- Lükse, israfa, aşırı tüketime, saçıp savurmaya karşıyım.



18- İhtiyacı 60 bin liralık bir otomobil iken, statü ve gösteriş için yüz altmış bin liralık araba alınmasına karşıyım.



19- Din ve mukaddesat istismarının ve sömürüsünün her türlüsüne karşıyım.



20- İmamlığın, (istisnalar dışında) namaz kıldırma memurluğu statüsüne düşürülmüş olmasına karşıyım.



21- Yıkıcı, gemiyi batırıcı muhalefete karşıyım.



22- Yağcılığa, yalakalığa, meddahlığa, dalkavukluğa, pohpoh edebiyatına karşıyım.



23- Son olimpiyatlarda, İngiltere dünya ikincisi olurken, Türkiye’yi dibe düşüren spor ve atletizm politikasına karşıyım.



24- Zengin Türkçeyi fakirleştiren arı duru sade yetersiz uyduruk lisana karşıyım.



25- Liselerde, en büyük klasik şair ve edibimiz Fuzuliyi okuyup anlayacak derecede edebiyat kültürü verilmemesine karşıyım.



26- Yakın tarihimizdeki egemen azınlık vesayet rejimlerine karşıyım.



27- Başta Kemalizm olmak üzere bütün ideolojilere karşıyım.



28- Bütün İslamcılıklara karşıyım.



29- Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat dışındaki bütün fırak-ı dalleye karşıyım.



30- Hassaten Mutezile, Vehhabiye, Hariciye, mezhepsizlik, telfik-i mezahib, Selefiye, Fazlurrahmaniye (Tarihsellik), light ve ılımlı içi boşaltılmış İslam fırkalarına karşıyım.



31- Şeriata, Sünnete uygun tarikatlara ve tasavvufa taraftarım ve saygılıyım ama bozuk tarikatlara, sapık tasavvuf anlayışına karşıyım.



32- İcazetli ve ehliyetli gerçek şeyhlere büyük hürmetim var ama müteşeyyihlere karşıyım.



33- İslamcı-Kemalist hibrid siyasete, zihniyete, kültüre karşıyım.



34- İhtiyaç ve itidal sınırlarını aşan lüks, müzeyyen, israflı meskenlere karşıyım.



35- Kur’ana Sünnete Şeriata aykırı ve zıt her şeye karşıyım.



36- Sümüklü sahtekar naylon müctehidlere karşıyım.



37- Kur’an-ı Kerimin re’y ve heva ile tefsir edilmesine, müfessirlik icazeti olmayanların tercüme ve meal yazmalarına karşıyım.



38- Dindar ve sofu geçindikleri halde içkili ve fuhuşlu lüks otellerde konaklayanlara karşıyım.



39- Halktan kopan idarecilere karşıyım.



40- Müvekkiller (halk) hava alanlarında kuyruğa girerken, lüks VIP salonlarında keyf çatan vekillere karşıyım.



41- Müslüman halkı uyarmayan, aydınlatmayan, bilgilendirmeyen, irşad etmeyen, tebliğ ve davet vazifelerini yapmayan bilenlere karşıyım.



42- Büyüklere hürmet etmeyen, küçüklere merhamet ve şefkat beslemeyenlere karşıyım.



43- Ayasofya’yı müze yapanlara, Ezan-ı Muhammediyi yasaklayanlara, çoğunluğun din ve vicdan hürriyetini çiğneyenlere karşıyım.



44- Bütün öğrencilerinin beş vakit namazları cemaatle kılmadığı nakıs din okullarına karşıyım.



45- Ümmet bütünlüğüne, teşkilatına, hiyerarşisine taraftarım; Ümmetsizlik fitne ve tefrikasına karşıyım.



46- İmamete taraftarım, kendisine biat ve itaat edilen râşid bir Halife bulunmamasına karşıyım.



47- Zekatların, birtakım eşkıya tarafından Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha aykırı olarak toplanıp sarf edilmesine, ihtiyacı olan fakir ve miskin Müslümanların mağdur edilmesine karşıyım.



48- Farzlar ihmal ve tatil edilirken, nafile bir ibadet olan umre turizminin teşvik edilmesine, bu yolla büyük paralar kazanılmasına, umre edebiyatı yapılmasına karşıyım.



49- Her türlü cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup, parça holiganlığına, militanlığına, asabiyetine karşıyım.



50- Şeyh uçurma edebiyatına karşıyım.



Gıybete, iftiraya, gevezeliğe, zevzekliğe, tecessüse, bütün lisan afetlerine karşıyım.



51- Aktivist İslam cereyanlarına karşıyım.



52- Fırkalaşmaya, tefrikaya, çekişip tepişmeye, her türlü fitne ve fesada, ittihadı vifakı tesanüdü kardeşliği sarsan her şeye karşıyım.



53- Cihada taraftarım, teröre karşıyım.



54- Şirke, küfre, nifaka, riyaya, dalalete karşıyım.