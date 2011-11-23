-Mehmet Sağlam: Görevimden ayrılmak için sebep yok TBMM (A.A) - 23.11.2011 - TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, Meclis Genel Kurulunda dün kullandığı sözlere ilişkin, '' Her insanın bir kargaşa anında, ağzından bazı sözler çıkabilir. Kesinlikle, öyle bir sözün, yazıldığı gibi ağzımdan çıkmadığı meydanda'' diye açıklık getirdi. Sağlam, görevinden ayrılmak için bir neden görmediğini ifade etti. Sağlam, dün Genel Kurulda sarf ettiği sözlere ilişkin TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yanındaki Katip Üyeye, ''Hadi sende'' gibi söz söylediğini, bu kısmının yanlış anlaşıldığını belirten Sağlam, farkında olmadan ağzından çıktıysa, böyle bir anlaşılma olmuşsa, bunun kendisine ve Meclise yakışmayacağını söyledi. Sağlam, herhangi bir arkadaşına veya gruba karşı böyle bir şeyinin olamayacağını, hak etmediklerini kaydetti. İstifa çağrılarının anımsatılması üzerine Sağlam, herkesin, herkesi istifaya çağırabileceğini, kendi takdirleri olduğunu vurguladı. Sağlam, ''Herhangi bir şekilde görevimden ayrılmak için bir sebep görmüyorum. Her insanın bir kargaşa anında ağzından bazı sözler çıkabilir. 4 dönemdir Meclis'teyim, bunları çok gördük, yaşadık. Ama bu, bu işin basit olduğu anlamına gelmiyor. Ben o stres içerisinde, herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmaya neden olacak hareketim varsa, bundan özür diliyorum dedim. Başka da yapacağım bir şey yok'' diye konuştu. Sağlam, Meclis TV'den getirilen banttan böyle bir sözü duyamadıklarını vurgulayarak, ''(Hadi oradan) dedi, ben de ona karşı 'Hadi sende' gibi bir laf söylemiş olabilirim ama hopörlere doğru değil, sağımdaki arkadaşa söylediğim için hadi'den sonraki açıkça belli olmuyor'' dedi.