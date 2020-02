Nafiz Albayrak / New York, 4 Mayıs (DHA) - Amerikan Türk Cemiyeti (American-Turkish Society-ATS), yaşamını ABD’de sürdüren ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz’e \"Üstün Başarı Ödülü\" verdi.

ATS’nin New York’ta The Plaza Hotel’de düzenlenen görkemli gala gecesinde, Dr. Öz’e ödülünü \"iyi yaşam kraliçesi\" olarak ünlenen ünlü iş kadını, televizyon yapımcısı, yazar ve yayıncı Martha Stewart sundu.

Columbia Üniversitesinde Cerrahi profesörü olan ve New York-Presbyterian Hastanesinde Tamamlayıcı Tıp Programını yöneten Dr. Öz, yıllık olarak 50 kalp ameliyatı gerçekleştirdi. Dr. Öz, mesleğindeki başarıyı televizyon dünyasında da sürdürürken, \"The Dr. Oz Show\" ile dokuz Emmy Ödülü kazandı.

ATS Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Murat Köprülü’nün açılış konuşmasıyla başlayan gala gecesinde ABD’de yaşayan Türklerin başarı öyküleri anlatıldı.

Dr. Öz’e ödülünü sunmadan önce bir konuşma yapan Martha Stewart, birçok kez ziyaret ettiği Türkiye’den övgüyle söz etti.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams’ın da katıldığı gecede genç Türk girişimcilere de ödül verildi.