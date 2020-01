Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, sezon başında yapılan transferleri eleştirdi.

Özdilek, 4 oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından onların yerine 15 oyuncu alınmasının kendisine sağlıklı gelmediğini belirterek, \'\'Biraz daha sağlıklı transfer politikası olabilirmiş\'\' dedi.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllığına anlaşma imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek, Kayacık Tesisleri\'nde, \'Basınla Tanışma\' toplantısı düzenledi. Atiker Konyaspor\'un geçen sezon başarılı olduğuna ve Türkiye Kupası kazandığını hatırlatan Özdilek, bu sezon başında yapılan transferleri eleştirdi. Yapılan 15 transferin sağlıklı yapılmadığını ileri süren Özdilek, şunları söyledi:

\'\'Geçen sene başarılı bir Konyaspor var. Türkiye Kupası\'nı kazanan bir Konyaspor var. Sezon itibariyle birçok oyuncu transferi yapan bir Konyaspor var. Takımda direkt oynayan 4 oyuncunun ayrılması bir şey kaybettirir mi? Oturmuş bir kadroda çok önemlidir. Ama zamanınız varsa bunları tolere edebilirsiniz. 4 adamın yerine 15 adam biraz bana sağlıklı gelmiyor. Daha sağlıklı transfer politikası olabilirmiş. Geçmişi irdelemektense bugüne bakmayı daha doğru buluyorum.\'\'

Sezonun ilk devresinin bitmesine 5 hafta kaldığını hatırlatan Özdilek, \'\'Bugün itibariyle ilk devrenin bitimini 5 hafta var. UEFA\'da 2 maçımız, 2 de Türkiye Kupası\'nda oynayacağımız maçlar bulunuyor. Bir de belki Fenerbahçe\'den sonra bir kupa maçı daha oynayacağız. Dolayısıyla bugün itibariyle yapabileceğim tek şey, bütün mevcut oyuncuları en iyi şekilde hazırlayıp, sahaya sunmak. Şimdi oyuncuların, özellikle sezon başından itibaren buraya geliş süreçlerine baktım. Bazı oyuncuların hiçbiri dakika almamış. Kadro dışı kalan, ciddi bir sakatlık geçiren, takımda hiç dakika almayan, 10 dakika, 12 dakika süre alan oyuncular var\" şeklinde konuştu.

\"OFANSİF ANLAMDA KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ\"

Ofansif anlamda kendilerini her geçen gün geliştirdiklerini ifade eden Özdilek, \"Ön tarafa 3 tane transfer yapılmış. Performanslarına bakıldığı zaman beklentilerin üzerine çıkamamışlar. Ben geldiğim gün şunu söyledim, \'\'Oyuncu transferi yapamayacağımıza göre, bu oyuncularla neler yapabiliriz.\'\' Bu süreçte görmeliyiz. Görmek için de önümüzde Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi var. Dolayısıyla ben hiçbir oyuncuyu birbirinden ayırt etmiyorum. Takımın mevcut kadrosunda 28 oyuncu niye bu takımın formasını giyiyor. Bu takıma hizmet etsin diye. Dolayısıyla oynatmadan da görme şansımız yok. Antrenmanlarda oyuncuyu çok fazla sağlıklı analiz edemezsiniz. Maçta muhakkak şans vermelisiniz ki ben, benden önce oynamamış bütün oyunculara şans verdim. Perşembe de vereceğim. Çünkü arena orası. Orada neler yapabileceklerini bize gösterecekler ki biz de karar vereceğiz. Gol sorununu öyle kolay çözemezsiniz. Bu yetenekle alakalı bir şey. Ofansif anlamda kendimizi her geçen gün geliştirdiğimizi söyleyebilirim. Bunun için yoğun bir süreçte çalışıyoruz. Milli takım arası bizim için sağlıklı oldu. Takımla biraz daha fazla birlikte olduk. Biraz daha taktiksel anlamda, atraksiyonları geliştirme adına yoğun bir süreç yaşadık. Bunu da ofansif anlamda hem Sivas, hem de içerde oynadığımız Antalya maçında, diğer maçları da analiz ederek baktığımız zaman, daha çok pozisyonlara giren daha fazla üretmeye çalışan bir Konyaspor var\" diye konuştu.

\"TAKIMA YAPTIRDIĞIM TESTLER PEK SAĞLIKLI DEĞİL\"

Geldiğinde takımı tanıma adına bazı testler yaptırdığını ve bu testlerin de sağlıklı olmadığını söyleyen Özdilek, \"Fizik olarak tabii ki geldiğimizde takımı tanıma adına bazı testler yaptırdım. Bu testler çok sağlıklı çıkmadı. Çok net söyleyeyim. Özellikle \'sprint\' sayısı olarak bütün takımlara göre hemen hemen biraz gerideyiz. Ama bu sprintleri hep biz kendi kalemize doğru atmaya başlamışız. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Sprintleri ön tarafa doğru atmaya çalışıyoruz ki bu maçta çok ciddi bir şekilde o eksikliğimizi kapattığımızı düşünebiliriz. Çok efor sarf ederek oynuyoruz. Kolay değil. Hem antrenman yapıyoruz, puansal anlamda yarışmanın içindeyiz, hem de çarşamba, pazar oynuyoruz. Hepsini bir arada oluşturmak kolay değil. Fiziksel olarak her hafta üstüne koyarak yukarı çıkacağımızı düşünüyorum. Ortalama 103-104-105 kilometre koşarken, şimdi 112\'leri 113\'leri yakaladık. Bu zamanla, çalışmayla alakalı. Üç kulvarda takdir edersiniz ki antrenman yapma şansınız pek yok. Oyuncuları dinlendirmelisiniz, zihinsel olarak maça hazırlamalısınız, maç oynamalısınız. Tekrar maçı bırakmalısınız, tekrar hafta sonuna yoğunlaşmalısınız. Daha çok taktiksel ağırlıkla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunda da ciddi şekilde eksiğimiz vardı. Bunu geliştirerek devre arasına kadar bu süreci bu şekilde tolere etmek istiyoruz\" dedi.

