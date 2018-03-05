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Spor

Mehmet Özdilek, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyasporla yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Özdilek

05 Mart 2018 15:17

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyasporla yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Özdilek. futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı.
Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından kulüp yönetimiyle yapılan görüşmede yolların ayrılmasına karar verilen teknik direktör Mehmet Özdilek, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı. Futbolculara bir konuşma yapan Mehmet Özdilek, \"Yaklaşık 4 aylık süreçte iyi günlerimiz de oldu kötü günlerimiz de. Ama ben ve ekibim size ve takıma olan inancımızı bir an bile olsa kaybetmedik. Futbolun içerisinde bu durumlar oluyor. Teleset Mobilya Akhisarspor ve son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçları takım görüntümüze yakışmayan ve oldukça uzak olan maçlardı. Sonuç böyle gerektirdi. Hepiniz ayrı ayrı iyi birer birey ve futbolcularsınız. Kalan 10 maçta elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza ve Atiker Konyaspor\'u ligde tutacağınıza inancımız tam. Bundan sonra sizleri dışarıdan destekleyeceğim. Başarılar diliyorum\" dedi. 
Mehmet Özdilek ve ekibi, kulüp çalışanlarıyla da vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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