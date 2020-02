Mehmet Özdilek: "Türk teknik direktörlerin Avrupa'ya pazarlanamama sıkıntısı var"

Erzurum (DHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek göreve başladığı Mavi Beyazlı ekipte ilk açıklamalarını yaptı.

Özdilek; bulundukları konumun biraz sıkıntılı olduğunu ancak bunu aşabilecek hem tecrübelerinin, hem de oyuncu kalitesinin olduğunu söyledi. Türk futbolunun efsane isimlerinden Şifo lakaplı Mehmet Özdilek\'in \"Bu birliktelik iki tarafa da hayırlı olur inşallah\" diyerek başladığı açıklamaları şöyle devam etti:

\"Bulunduğumuz konumu çok sağlıklı bulmuyorum çok net söyleyeyim ama bunu aşabilecek hem tecrübemiz var hem de oyuncu kalitesinin bu anlamada bize destek olacağını düşünüyorum. Devre arasına kadar toplayabilediğimiz kadar puan toplamamız bizim için çok kıymetli olacak. Devre arası mutlaka eksik yerlerimizi gidereceğiz. Ama önceliğimiz şöyle bir kafamızı kaldırmak.\"

Özdilek ligin çok enteresan bir şekilde ilerlediğini belirterek; \"Bakıyorsunuz bazı takımlar 4 hafta kazanıyor 3 hafta kaybediyor. Bazı takımlar 3 hafta kaybedip 4 hafta kazanıyor, yani çok değişkenlik gösteriyor. Bu sirkülasyonun bu sene çok fazla olduğunu düşünüyorum. İlk maçı kazanarak başlamak önemli. Ümit ediyorum Cumartesi günü galibiyetle başlar, en azından ligdeki ilk galibiyetimizi alır, geleceğe daha güvenle bakarız\" dedi.

SPORLİG\'den Selahattin Ekrekli\'ye konuşan Mehmet Özdilek konuşmalarını şöyle sürdürdü:

TELAŞ YAPMAMIZ BİZİ SIKINTIYA SOKUYOR.

Tecrübeli ve potansiyelini tam olarak gösterememiş oyuncularımız da var. Bizim zaten mücadelede, arzuda, istekte pek sıkıntımız yok.Bunlarda önemli yerlerdeyiz ama biraz daha aklımızı, heyecanımızı, telaşla karıştırmamamız lazım. Bazen telaş yapıyoruz o da bizi sıkıntılı bir sürece sokuyor. Kendi evimizde 20-25 bin seyirciye oynuyoruz, bunun da çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Hava durumları da avantaj gibi gözüküyor ama bu işin realitesi bize ve oyuncularımıza bunu sahada birleştirmek kalıyor. Heyecanımız yüksek. Oyuncularımızla kısa süeedir çalışıyorum. Hırslı ve istekli olmaları sevindirici. Önümüzdeki hafta milli takım arası var. Bu arada daha sağlıklı çalışıp mesafe katetmek istiyoruz.

KALAN 10 MAÇIN HEPSİNİ ALMAYA TALİBİZ

Ligin gidişatı enteresan. Enteresan sonuçlar çıkıyor. Her takım her takımı yenebiliyor. İşte 3 te 3, 4 te 4 yapıyorsunuz. Bundan önceki süreçlerde bu periyotları yakalamak kolay değildi. Dolayısıyla bizim de böyle birlikteliğe, üst üste galibiyetler serisine ihtiyacımız var. İlk devrenin sonuna kadar 10 maçımız var. Bu maçların 6 tanesi kendi sahamızda 4 tanesi de deplasmanda. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlar çok önemli. Dışarıdaki maçlarda önemli ama 6 maç 18puan yapar. Çok ciddi bi puan. Dolayısıyla biz 10 maçın hepsine talip olmaya çalışacağız. Onun için de savaşacağız.Ümit ediyorum ki; arzuladığımız, istediğimiz puanları alırız.

TARAFTARIMIZ BİZE İNANSIN

Sağolsunlar bize sevgi gösterdiler. Bize inansınlar ve desteklesinler. Bizim için yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa. Onlara enerjimizi aktarmak için çalışıyoruz. Maçın başından sonuna kadar takımı desteklesinler. Her taraftar takımının itici gücüdür. Dolayısıyla bizim de kendi sahamızda böyle bir gücümüz var. Bunu doğru kullanmalıyız. Takımı maçın başından sonuna kadar kayıtsız şartsız desteklemeliler. Kafamızdaki bütün negatif düşünceleri bir kenara bırakıp, bu takıma sahip çıkmlaılar. Ancak birlikte olup, birlikte düşünüp hareket edersek, yukarılara çıkmamız daha kolay olur. Onun için buradaki ortak payda Erzurumspor\'un başarısı. Bu yüzden kime görev olarak ne düşüyorsa onu layıkı ile yapması gerekiyor.

\'\'VAR\'\'SİSTEMİ FAYDALI

Önemli, zaman zaman sıkıntılar yaratacaktır ama en azından hak konusunda adaletli olacaktır diye düşünüyorum.Yeni bir şeylerin oluşturulması kolaydeğil. Bu sene bir çok maçta faydalı olduğunu düşünüyorum.Çünkü insan gücü zaman zaman hata yapabiliyor. Ben dünya futbolu adına önemli ve faydalı olduğunu düşünüyorum.

TÜRK TEKNİK DİREKTÖRLERİNİN AVRUPA\'YA PAZARLANAMAMA SIKINTISI VAR.

Futbol tarihine bakın, Milli takımlar ve kulüpler bütün başarılarını Türk teknik direktörlerle yakalamıştır. Bunu var olmamış gibi lanse etmekte doğru değil. Bizim futbol oynadığımız dönemde biraz daha azdı. Ben Türk antrenörlerin bilgisine, gelişimine, tecrübesine güveniyorum. Bizim pazarlama anlamında sıkıntımız var. Yani Türk teknik adamlarının Avrupa kulüplerine pazarlanması konusunda eksiğimizin olduğunu düşünüyorum.

ÜLKEMİZİ AVRUPA\'DA TEMSİL EDEN TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

Geçen sene ben de Konyaspor\'la Avrupa kupası oynadım. Orası farklı bir atmosfer. Tabii, Anadolu takımları için zaman zaman sıkıntı yaratıyor. Ama oranın atmosferi, arenası oyuncu içinde, teknik adamlar içinde, yöneticiler içinde, ülke içinde çok farklı. Çok önemli ve güzel ambiansı var. Keyfini çıkarmak lazım. Buralarda kalıcı olmak önemli. Tabi burada tecrübede çok önemli.Tabii ki Fenerbahçe\'nin Beşiktaş\'ın Akhisar\'ın Avrupa ligi\'ndeki pozisyonları önemli.Tabiiki hepsinin Avrupa\'da başarılı olmasını isterim. Ama kolay bir süreç değil. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımların alışkanlıkları var. Onlar biraz daha tecrübe anlamında Akhisar\'ın önünde olabilir.

Şampiyonlar ligi\'nde Galatasaray iyi başladı. Başarılar diliyorum. Ümit ederim devamını sağlıklı bir şekilde getirir. Bundan sonraki müsabakalarında da istediği puanları toplar ve bir üst tura çıkar.

Ben Beşiktaş\'ın Avrupa Kupalarında hedefelerinin biraz daha büyük oldığunu düşünüyorum.Çünkü geçen sene Şampiyonlar Ligi\'nde ilk 16 ya kalan ilk Türk takımı. Kolay bir şey değil. İyi de oynadılar. Yıllardır Avrupadalar, artık tecrübeli bir takım haline geldiler. Çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorum.

Fenerbahçe\'nin bu seneki çizgisi çok sağlıklı değil, ancak Avrupa arenası çok farklı. Orası başka bir kulvar, dolayısıyla çok daha farklı olacaklar diye düşünüyorum.

Akhisar ilk kez bu sene Avrupa kupalarında oynuyor onlara da başarılar diliyorum.

