Mehmet Öz'den sağlıklı yaşam tavsiyeleri

T24 - Amerika’nın en popüler ve medyatik doktorlarından Mehmet Öz yeni yıla sağlıklı girmek için tavsiyelerde bulundu. İşte Doktor Öz’ün yeni yıla zinde girmek için verdiği 10 öğüt:
Daha çok uyuyun: En az 7 saat uyuyun. Her gece en az 7 saat uyursanız vücudunuz daha sağlıklı olur ve kendini yeniler.
4 kilo verin: Yaklaşık dört kilo zayıflamak kalp krizi, kanser ve damar tıkanıklığının önüne geçebilir.
Güne yogayla başlayın: Güne 7 dakikalık yoga egzersiziyle başlayan Dr. Öz bu sayede hem esnekliğini hem de kas kütlesini koruyabildiğini belirtti.
Multivitamin hapları alın: Günlük beslenmenizde eksik olan faydalı bileşenleri multivitamin hapları sayesinde alabilirsiniz.
Kalp masajı ve ilkyardım öğrenin: Her yıl 300 binden fazla insan hastane dışında kalp rahatsızlığından hayatını kaybediyor.
Sevdiklerinize zaman ayırın: Sağlam ilişkiler zihni çalıştırır ve stresi azaltır.
Su için: Şekerli ve yapay içecekler yerine suyu tercih edin.
Siyah pirinç tüketin: Asya mutfağında sıklıkla kullanılan siyah pirinç antioksidan ve lif deposu olduğu için tercih edilmelidir.
Bel çevresi: Bel etrafındaki yağlanma insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bel bölgesindeki yağlar eritilmeli.
Ölçülerinizi bilin: Sağlıkla ilgili tansiyon, ağırlık, bel genişliği, kolestrol ve kan şekeri değerlerinizi bilin ve gelişimlerini takip edin.