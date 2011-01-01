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Sağlık

Mehmet Öz'den sağlıklı yaşam tavsiyeleri

Amerika’nın en popüler ve medyatik doktorlarından Mehmet Öz yeni yıla sağlıklı girmek için tavsiyelerde bulundu.

01 Ocak 2011 02:00

T24 - Amerika’nın en popüler ve medyatik doktorlarından Mehmet Öz yeni yıla sağlıklı girmek için tavsiyelerde bulundu. İşte Doktor Öz’ün yeni yıla zinde girmek için verdiği 10 öğüt:

Daha çok uyuyun: En az 7 saat uyuyun. Her gece en az 7 saat uyursanız vücudunuz daha sağlıklı olur ve kendini yeniler.

4 kilo verin: Yaklaşık dört kilo zayıflamak kalp krizi, kanser ve damar tıkanıklığının önüne geçebilir.

Güne yogayla başlayın: Güne 7 dakikalık yoga egzersiziyle başlayan Dr. Öz bu sayede hem esnekliğini hem de kas kütlesini koruyabildiğini belirtti.

Multivitamin hapları alın: Günlük beslenmenizde eksik olan faydalı bileşenleri multivitamin hapları sayesinde alabilirsiniz.

Kalp masajı ve ilkyardım öğrenin: Her yıl 300 binden fazla insan hastane dışında kalp rahatsızlığından hayatını kaybediyor.

Sevdiklerinize zaman ayırın: Sağlam ilişkiler zihni çalıştırır ve stresi azaltır.

Su için: Şekerli ve yapay içecekler yerine suyu tercih edin.

Siyah pirinç tüketin: Asya mutfağında sıklıkla kullanılan siyah pirinç antioksidan ve lif deposu olduğu için tercih edilmelidir.

Bel çevresi: Bel etrafındaki yağlanma insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bel bölgesindeki yağlar eritilmeli.

Ölçülerinizi bilin: Sağlıkla ilgili tansiyon, ağırlık, bel genişliği, kolestrol ve kan şekeri değerlerinizi bilin ve gelişimlerini takip edin.



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