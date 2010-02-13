Mehmet Öz'den 100 yaşına kadar yaşamanın sırları

T24 - Amerika’daki ünlü Türk doktoru Mehmet Öz, ABD’nin saygın haber dergisi Time’ın son sayısına 100 yaşına kadar yaşamanın sırlarını anlattı. Time’ın 22 sayfalık özel bir dosya olarak yayınladığı “uzun yaşam” kapağında insan ömrüne en az 10 yıl katmanın püf noktaları aktarıldı.





400 metreyi 5 dakikada yürümek şart



Tüm araştırmalar uzun yaşamın en büyük sırrının fiziksel aktivitede saklı olduğunu gösteriyor. Düzenli egzersiz kemiklerinizi ve kalbinizi güçlendirir. 400 metreyi 5 dakikada yürüyemiyorsanız 3 yıl içinde ölüm şansınız bu mesafeyi hızla kat edenlere göre yüzde 30 daha yüksek demektir. Haftada 3 kez 30 dakikalık egzersizler yapmak ideal. 65-75 yaşındayken bile egzersiz yapmaya devam eden kişilerin yapmayanlara oranla zihin kapasitelerinin geliştiği, hafızalarının keskin olduğu gözlemlendi. Bu da Alzheimer gibi hastalıkların uzak tutulması anlamına geliyor.





Günde 15 dakika güneş



Kosta Rika’da açık havada çalışan işçiler üzerinde yapılan araştırma bu kişilerin D vitamini seviyelerinin yüksek kemiklerinin güçlü olduğunu gösterdi. Uzun yaşam için kemik sağlığını doğrudan ilgilendiren D vitamini eksikliğinin mutlaka kapanması gerekiyor.





1000 mg kalsiyum, 500 mg magnezyum



Kemik sağlığı için özellikle de güneş ışığının az olduğu bölgelerde yaşıyorsanız bu hapları günlük almak kemiklerinizi koruyacaktır.





Günde 7 saatten fazla uyuyun



Uykunun büyüme hormonunun üretimini artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı. Düzenli olarak 7 saat ve üzeri uyku uyumayan kişilerin uzun yaşam şansı düşük. Melatonin hormonunun sağlanması için yatağa yatmadan 15 dakika önce ışıkları söndürebilirsiniz.





Az yemek yiyen uzun yaşar



Tufts Üniversitesi tarafından yapılan CALERIE araştırması sayesinde bilim dünyası artık günlük ortalama kalori tüketimini yüzde 25 azaltan kişilerin daha sağlıklı oldukları, kalp hastalıkları, diyabet ve kansere yakalanma risklerinin düştüğü kanıtlandı. Obez bir kişinin 100 yaşına kadar yaşaması mümkün değil.





Sosyalleşin yalnız kalmayın



Aile hayatınız, iş hayatınız ve çevrenizdeki arkadaşlarınızla ilişkileriniz güzel olmadığı sürece uzun yaşama şansınız çok sınırlı. Hayatta kendinize mutlaka amaçlar belirleyin ve onları gerçekleştirmek için uğraşın. Hayatı sevin...





Genleriniz temiz olsun, kadın olun



Bu nasıl olacak demeyin... Uzun yaşamak için yüzde 70-yüzde 30 kuralı işliyor. Yani 100 yaşına gelme şansınız yüzde 70 oranında sizin hayat içindeki kararlarınız ve yaşam tarzınızdan, yüzde 30 oranında ise ailenizin genlerinden kaynaklanıyor. Ailesinde kanser, diyabet, kalp rahatsızlığı gibi ciddi hastalıkların ender görüldüğü kişiler 100 yaş için en büyük aday. Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi kadınların erkeklerden uzun yaşaması da kadınları 100 yaş için erkeklere göre çok daha güçlü bir aday haline getiriyor. Kadınlarla erkekler arasındaki ömür uzunluğu farkı bazı ülkelerde yüzde 30’a kadar çıkabiliyor.





