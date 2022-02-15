Mehmet Öz, Metaverse'e adım atıyor

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Metaverse dünyasına girmek üzere ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne bir dizi ticari marka başvurusunda bulundu.

NTV'nin Independent kaynaklı haberine göre, bunlar arasında sanal gerçeklik ürünleri, sanal sağlık hizmetleri ve NFT'lerin yönetiminde kullanılacak yazılımlar yer alıyor.

Ticari marka avukatı Michael Kondoudis, Twitter'daki bir gönderisinde Öz'ün başvurusunun ekran görüntüsünü paylaştı.

Kondoudis, "Dr. Öz Metaverse'e geliyor" diye yazarak, şunları ekledi:

"Ayın 7'sinde yapılan ticari marka başvurusu, Dr. Öz'ün Metaverse'te çevrimiçi bir toplulukla birlikte kimliği NFT'lerle doğrulanan sanal ürünler ve kripto varlıkları sunmayı planladığını gösteriyor."

Kondoudis'in patentlere odaklanan hukuk firmasına göre, 2020'de kuruma NFT'lerle ilgili sadece üç başvuru yapılmışken, bu sayı 2021'de 1200'ün üzerine çıktı. Kuruma yalnızca Ocak 2022'de bu türden 450 başvuru geldi.

Öz'ün başvurusunda dikkat çeken sanal hizmetlerin sanat eserleri, koleksiyonlar, yiyecek, içecek, pijama, gözlük, mücevher, kolonya, güzellik ürünleri, sağlık ürünleri, fitness ve egzersiz ekipmanları, yatak takımları, oyuncaklar, oyunlar, posterler ve elektrikli mutfak aletlerini kapsayacağı anlaşılıyor.

Politikaya atıldı

Dr. Öz kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den seçim yarışına dahil olacağını açıklamıştı.

Pensilvanya'dan adaylığını koyan Öz senatörlük yarışında 12'si Cumhuriyetçi, 14'ü Demokrat ve biri Liberteryen olmak üzere diğer 27 adayla rekabet ediyor.