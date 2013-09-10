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Yaşam

Mehmet Öz kadın kılığına girdi, babası 'Ulan bu ne hâl?' diye seslendi

Programı için kırmızı bir ceket ve etek giyip, oje süren Mehmet Öz bir de peruk taktı

10 Eylül 2013 11:31

ABD’nin en ünlü doktorlarından Prof. Dr. Mehmet Öz, kadın kılığına girdi. Mehmet Öz’ün babası Prof. Dr. Mustafa Öz de oğluna tepki göstererek, “Ulan bu ne! Eğer o kadar imreniyorsan dünyaya kadın olarak gelseydin” diye konuştu.

Bugün yayınlanacak programı için kırmızı bir ceket ve etek giyip, oje süren Öz bir de peruk taktı. Doktor Öz’ün kadın kılığına girme sebebi ise programda, kadınların moda yerine konforu tercih etmesi gerektiğine dair tavsiyelerini anlatacak olması.

Show’un bugünkü bölümünde ekrana çıkacak görüntülerde Öz’ün kadın ayakkabıları satan mağazalara gittiği görülebilecek. Öz’ün fotoğrafları programdan önce bazı internet sitelerine sızdı.

 

Baba Öz’den oğluna tepki

 

Yakında büyükbaba olmaya hazırlanan ABD’nin en ünlü doktorlarından Prof. Dr. Mehmet Öz’ün programı için kadın kılığına girmesine babasından tepki geldi.

Mehmet Öz’ün, kalp ve damar cerrahı babası Prof. Dr. Mustafa Öz, oğlunun kadın kılığındaki fotoğraflarını gördükten sonra kendisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anlattı.

“Bilseydim ‘Ulan bu ne derdim, ne olmaya çalışıyorsun’, sebebi ne kadın kılığına girmenin anlamıyorum ki... Eğer o kadar imreniyorsan dünyaya kadın olarak gelseydin” diyen Mustafa Öz, bunları telefonda oğluna da söylediğini, oğlunun da kendisine güldüğünü söyledi.

Mustafa Öz, aynı zamanda yaklaşık 6 ay sonra büyükbaba olacak olmasının da kendisini heyecanlandırdığını anlattı. Öz “büyükbabalık” heyecanıyla ilgili de şunları söyledi:

“Bir zamanlar ABD’de ihtisasıma başladığım zamanlarda bir hayli kadın doğum da yaptım. O zaman o kadar kıymet vermezdim, bu çocuklar doğardı, annelerine verirdik, gidelerdi. Kendi 3 çocuğum oldu, Mehmet’te heyecanlandım biraz çünkü ilk çocuktu, birazcık da oğlanı yakaladık, dedim. Ama şimdiki kadar heyecanlanmamıştım. Mehmet’le de bu mevzuda son zamanlarda bir kaç defa konuştuk, çok memnun, çok heyecanlı... Büyükbaba olacak... Dedim, ‘O kadar övünme Mehmet, senden daha büyüğü var burada’.”

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