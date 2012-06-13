Mehmet Öz, Bakan Akdağ'ın göbeğini ölçtü

İzmir'in EXPO 2020 adaylığı için Paris'te sunum yapan ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, sunumdan sonra Türkiye'nin Kültür Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın göbek çevresini ölçtü. EXPO'da sağlık temasını seçen İzmir adına yaptığı sunumda obizeteye dikkat çeken Öz, ölçümden sonra "Benimkini geçiyor" diye Bakan Akdağ'a takıldı. Basın toplantısında ayrıca, aynı zamanda doğum günü olan Mehmet Öz'e, üzerinde İzmir'in EXPO 2020 logosunun yer aldığı pastayla sürpriz doğumgünü kutlaması yapıldı.

İzmir'in diğer aday 4 kent ile birlikte Paris'te gerçekleştirdiği EXPO 2020 sunumunun ardından Sağlık Bakanı Recep Akdağ bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İzmir'in sunumunda görev alan Dr. Mehmet Öz, sunucu Defne Samyeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fransız kökenli ünlü İzmirli işadamı Lucien Arkas katıldı. Türkiye Paris Büyükelçisi Tahsin Baltacıoğlu'nun da bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Akdağ "Bir yanımda valimiz diğer yanda bu kentin belediye başkanı. İzmir'in EXPO 2020 adaylığını bir takım oyunu olarak görüyoruz. Bu oyunun da iyi oynandığını düşünüyorum. İzmir Paris'te başarılı bir sunum yaptı. Ancak bunun devamının getirilmesi için delegeleri ikna etmek gerekir. Hükümet olarak tüm desteğimizle bu projenin arkasındayız. İzmir'in bu hususta çok şansı var. Şehrin potansiyeli çok yüksek. Diğer ülkelerin seçtiği temalara göre İzmir'in teması da çok iyi" dedi.

Göbek şov

Bakan Akdağ, hemen yanında yer alan Dr. Mehmet Öz'ün İzmir'in sunumu sırasında sandalye üzerinde yaptığı göbek şovu da hatırlattı. Göbek çevresinin insanın boyunun yarısını geçmemesi ve basen çevresinden büyük olmaması gerektiğini anlatmak ve obeziteye dikkat çekmek için Öz'ün sunum sırasında sandalyeye çıktığını hatırlatan Bakan Akdağ, "Değerli kardeşim Mehmet Öz'ün sandalye üzerindeki anlatımı etkileyiciydi. Göbek şovu deyip geçmeyin. Göbek çevresinin basen çevresinden büyük olması birçok hastalıklara davetiye çıkarmakta" dedi. Bu açıklamanın ardından konuşan Dr. mehmet Öz, belindeki kemerini çıkararak Bakan Akdağ'ın göbek çevresini ölçtü. Öz, "Benimkini geçiyor" dedi.