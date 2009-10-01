Oprah Winfrey ile televizyon programı sunan Doktor Mehmet Öz’ün babası Prof. Dr. Mustafa Öz, Saba Tümer’in programına konuk oldu.



Öz, oğlunun ‘sağlık için haftada dört kez seks’ tavsiyesini olası bulmadığını söyledi: “Yılda 365 gün var. Demek ki günde 2'ye yakın seks yapacaksın. Onu ben bile yapamam" dedi. Saba Tümer, konuğunun 'bile' sözüne takılarak gülmeye başlayınca Mustafa Öz, "Onu gençliğimde de yapamadım, ihtiyarlığımda da yapamadım, ben bile yapamam bunu. Hele hele evdeki teyzenle! Şimdi benim hanım artık benim teyzem oldu" diyerek hem Saba Tümer'i hem de ekran başındakileri çok güldürdü.Bunun üzerine Saba Tümer konuğuna "Sizin oğlan, seks konusunda biraz abartıyor mu?" sorusunu yöneltti. Mustafa Öz, oğlunun "Bu benim lafım değil baba" dediğini anlatarak "Ben eminim ki benim oğlum, Mehmet çok iyi bir çocuk. İsterse çok seksi biri olabilir. 500 tanesini arkada dizer birbirine ama Mehmet öyle bir çocuk değil" dedi.Tümer'in "Mehmet bunu yapmıyordur mu demek diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna da Mustafa Öz'ün yanıtı esprili oldu:



"Yapmıyordur, biraz babasının oğlu değil! Hanım duymasın."Mustafa Öz, daha sonra Saba Tümer'e "Bu da reklama girer ama değil mi?" deyince Tümer'in yanıtı ise şöyleydi: "Bu sizin reklamınız!" Prof. Dr. Mustafa Öz, seksin yaşa ve şartlara göre değişebileceğini ifade ederek "Bir hafta, 15 gün yaparsın da gelecek ay hiç bir şey yapmazsın... Şimdi benim yaşım 84, daha benim seks hayatım ölmedi ama kalkıp da günde 2 defa dersem, nereden buluyorsun bu bolluğu derler. Bana kim bakar bundan sonra?" diye konuştu.

