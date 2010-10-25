Mehmet: Ölürsem organlarımı bağışlayın

T24 - Gaziantep'te bindiği salıncaktan düşen 13 yaşındaki Mehmet'in 19 günlük yaşam mücadelesi son buldu. Beyin ölümü gerçekleşen Mehmet'in organları 3 kişiye hayat verdi.



Mehmet'in kazadan önce babasına organ nakli ile ilgili sorular sorduğu söylendi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Salıncaktan düştü küçük Mehmet. Ölümle savaşı 19 gün sürdü. Ailesi organlarını hemen bağışladı; çünkü Mehmet kazadan bir gün önce gördüğü rüyadan etkilenip “Ölürsem organlarımı bağışlayın” demişti. Mehmet 3 kişiye hayat verdi.



Çocuktu Mehmet; 13 yaşındaydı... Gaziantep’te parka gitti; oyun oynayacaktı. İddiaya göre, engelliler için yaptırılan özel salıncağa bindi; çocuktu Mehmet... Dengesini kaybetti, yere düştü. Bu sırada yaklaşık 150-200 kilo ağırlığındaki salıncak başına çarptı. Kendine koruyamadı; çocuktu Mehmet..



Çevredekiler yardımına koştu. Önce Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, ardından da 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Parktaki salıncak, iddiaya göre, parkı yaptıran Şahinbey Belediyesi tarafından apar topar sökülürken, o da yoğun bakımda ölümle savaşmaya başladı. Çocuktu Mehmet; 19 gün yetti yaşamaya gücü... Önceki gün ölüme yenildi. Beyin ölümü gerçekleşmişti ama aslında ölmemişti Mehmet, zaten hiç ölmeyecekti... Ailesi organlarını bağışlamaya karar vermişti. Çünkü çocuktu Mehmet ama kocamandı yüreği...





Rüyasında gördü...



Mehmet o gün parka gitmeden önce organ nakliyle ilgili bir rüya görmüştü; Baba Ömer Dilsiz anlattı: “Çocuğum rüyasında görmüş. Sabah da bana ’Baba bu organ nakli nasıl bir şey?’ dedi. Ben de ‘oğlum insanların organlarının başka kişilere takılması’ dedim. O da bana ‘Baba zaten insan ölünce organlar işe yaramıyor. O zaman benim organlarımı da ölürsem bağışlayın” dedi. Ben de yavrumun bu isteğini yerine getirip bağış yaptım.”



En acı vasiyetti... Dilsiz, oğlunu kaybetmenin acısını içine gömüp kararını vermişti. Mehmet ise son yolculuğuna 3 kişiye hayat vererek çıktı. Küçük bedeni Oğuzeli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Büyük Şahinbey Mahallesi’ndeki mezarlıktaki cenaze töreninde anne Ayşe Dilsiz’in acısı büyüktü... Evladının üzerine örtülen toprağı okşayıp, ağıtlar yaktı. “Memedim, doyamadım. Cennete gitti Memedim, melek oldu” dedi.



Melek olmuştu Mehmet.. İki böbreğinden birinin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki bir hastaya, diğerinin Gaziantep’te dokusu uyan bir böbrek hastasına, karaciğerinin de kendisiyle aynı yaştaki bir çocuğa nakledildiği açıklandı. Küçücük ama kocaman yürekli bir çocuktu Mehmet..



Salıncağın parktan kaldırıldığı belirtildi.





Ailesi dava açacak



Mehmet’in ailesi, kazada ihmali olduğu iddiasıyla Şahinbey Belediyesi ve müdahalede gecikme olduğu iddiasıyla da hastane hakkında hukuk mücadelesi başlatacak. Mehmet’in amcası Mehmet Dilsiz,”Belediye engelliler için yaptırılan parka görevli bırakmıyor. O salıncağın kapısı yok. Ayrıca Mehmet, önce ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürüldü. Orada tomografi cihazının çalışmadığı ve doktor olmadığı söylendi. Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi arandı. Orada da tomografi cihazının çalışmadığı bildirildi. 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde tomografi çektirildi ama bir saati aşkın süre geçti. Hem güvenlik önlemi almayan belediye hem de cihaz çalışmamasına rağmen Mehmet Ali’yi bir saati aşkın gözlem odasında bekleten Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki sorumlular hakkında davacı olacağız” dedi.





