Mehmet öldürüldü, sevgilisi bayılınca kurtuldu

Ağrı'da bir haftada ikinci töre vahşeti... Van’dan Doğubayazıt’a kaçan iki sevgiliye eşlik eden kardeş, gençlere kurşun yağdırdı. Erkek öldü, kız yaralı.



Ağrı’da Diyadin İlçesi'nde başka bir erkekle ilişkiye girdiği gerekçesiyle Yıldız A.'nın, aile meclisinin verdiği `ölüm' kararı üzerine eşi Bayram A. tarafından işkence yapıldıktan sonra `öldü' diye araziye terkedilmesinin yankıları sürerken, bu kez Doğubayazıt'ta `töre' yine can aldı.



Evlenmek için birlikte İzmir'e kaçan 26 yaşındaki Orhan Topkaç ile sevgilisi 16 yaşındaki O.T.'yi dönmeye ikna eden ağabey Mehmet Topkaç, aralarında zaten husumet bulunan her iki aile meclisinin aldığı `ölüm' kararını uygulamaya koydu. Mehmet Topkaç, ``Namusumuzu beş paralık ettiniz'' diyerek kardeşi Orhan'ı 7 kurşunla öldürdü, O.T.'ye de tek kurşun sıktı. Sevdiği adamın öldüğünü görünce O.T.'nin bayılması, hayatını kurtardı, her ikisinin de öldüğünü sanarak olay yerinden kaçan Mehmet Topkaç her yerde aranıyor.



Birbirine komşu olan Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde oturan iki aile arasında daha önceden bulunan husumete karşın, birbirlerine gönül veren Orhan Topkaç ile O.T., yaptıkları planı devreye sokarak 29 Ocak'ta İzmir'e kaçtı. Ancak baştan beri bu ilişkiye karşı çıkan ve evililği onaylamayan iki taraf da aile meclislerini toplayarak `Törelere karşı geldiler. Her ikisi de öldürülsün' kararını aldı.



Haklarında alınan bu karardan haberdar olan ve köşe bucak kaçan sevgililerin izini, Orhan'ın ağabeyi Mehmet Topkaç buldu ve onları arayarak ``Atlayın Doğubeyazıt'a gelin. Sizi İran'a geçiririm. Orada canınızı kurtarırsınız'' diye İzmir'den gelmeleri konusunda ikna etti. Mehmet Topkaç, kardeşiyle kaçan O.T.'nin ailesine de durumu bildirdi ve `gerekeni' yapacağını söyledi.



Dere kenarında kurşun yağdırdı



Ağabeyinin sözlerine inanan Orhan Topkaç, sevgilisi O.T. ile birlikte Doğubayazıt'a geldi. Ağabey Mehmet Topkaç da karşıladığı kardeşine ve onun sevgilisine hiçbirşey hissettirmedi ve oldukça sıcak davrandı.



Mehmet Topkaç, Doğubeyazıt'tan genç sevgilileri otomobiline bindirerek 19 Mayıs günü saat 16.10'da Yılanlı Köyü yakınındaki Sansu Deresi Mevkii'ne götürdü. Burada aniden belinden tabancasını çıkaran Mehmet Topkaç, kendisine şaşkın gözlerle bakan kardeşi Orhan Topkaç'a ``Namusumuzu beş paralık ettiniz'' diye bağırarak kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Orhan Topkaç, olay yerinde can verdi. Mehmet Topkaç, O.T.'ye de tek kurşun sıkarak yaraladı.



Kalçasından vurulan, aslında yarası çok ağır olmayan O.T., sevdiği adamın öldürüldüğünü görünce şoktan baygınlık geçirdi. Panik içindeki Mehmet Topkaç, genç kızın da öldüğünü sanarak otomobiline bindi ve Çaldıran'a doğru kaçtı.



Ambulansla esrarengiz takip



Çevrede bulunan ve silah seslerine koşan çiftçilerin yardımı ile genç kız önce Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Ağrı'ya ambulansla gönderilmek istenen O.T.'yi bir otomobilin takip etiği görüldü.



Kendilerini silahlı kişilerin takip ettiğini fark eden ambulans şoförü, Doğubeyazıt çıkışında durumu bilgilendirip jandarmadan yardım istedi. Jandarmanın koruması altında Ağrı'ya götürülen O.T., bugün de yine güvenlik eskortu eşliğinde ambulansla Erzurum'a götürüldü. Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.T., saldırı olasılığına karşı serviste geniş güvenlik önlemleri altında tedaviye alındı.



Genç kız devlet korumasında



Tedavinin tamamlanmasının ardından O.T. bugün öğleden sonra hastaneden beyaz bir yatak çarşafına sarılarak jandarmalar tarafından çıkarıldı. O.T. devlet koruması altına alınırken, Orhan Topkaç'ın cesedi, otopsi yapılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Doğubeyazıt'taki gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan Ağrı Valisi Mehmet Çetin, firari şüpheli Mehmet Topkaç'ın ailevi nedenlerden dolayı kardeşi Orhan'ı tabancayla öldürdüğünü, O.T.'yi ise bacağından vurarak yaralı bir şekilde bıraktığını bildirdi.



Vali Çetin, Mehmet Topkaç'ın Van'ın Çaldıran İlçesi'ne kaçtığını, yakalaması için çalışmaların ettiğini, olay yerinde 9 mm çapında 8 boş kovan bulunduğunu söyledi.