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Spor

Mehmet Okur, Utah Jazz'ın temsilcisi oldu

Utah Jazz'de 2004-2011 arasında forma giyen Mehmet Okur, takımın elçisi görevine getirildi

30 Eylül 2014 14:03

2004-2011 yılları arasında Utah Jazz forması giyen ve 1 şampiyonluk yüzüğü bulunan Mehmet Okur, bu sabaha karşı yapılan açıklamayla Utah Jazz'da ‘Takım Temsilcisi’ olarak görevine başladı.

Utah Başkanı Randy Rigby, Okur'un takımla ve Utah topluluğu ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduğunu belirtti ve "Böyle büyük bir karakter, organizasyonumuz için harika bir takviye olacak" dedi.

Okur, Utah Jazz elçisi olarak oyuncularla, takım, taraftar, Utah ile işbirliği içinde olan partnerler ve sponsorlar arasındaki ilişkileri düzenleyecek, Enes Kanter'in mentoru görevine de devam edecek.

2001 NBA Draft'ında Detroit Pistons tarafından seçilip NBA kariyerine merhaba diyen Okur, 2003-04'te NBA şampiyonluğu yaşayan ilk Türk basketbolcu unvanını kazanmayı başardı. Milli basketbolcu ayrıca, Utah formasıyla gösterdiği performansla 2007'de All-Star'a seçilen ilk Türk oyuncu da oldu.

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