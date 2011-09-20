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Spor

Mehmet Okur Türk Telekom'da  ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 22:51

-Mehmet Okur Türk Telekom'da  ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, milli basketbolcu Mehmet Okur ile sözleşme imzaladı. NBA'de devam eden lokavt nedeniyle transferi gerçekleşen milli basketbolcu Mehmet Okur'un sözleşme törenine, Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Gökhan Bozkurt, kulüp basketbol şubesi sorumlusu Celalettin Dinçer ve Mehmet Okur'un yanı sıra birçok davetli katıldı. Türk Telekom Spor Kulübü'nün binasında gerçekleşen imza töreninde ilk olarak söz alan kulüp başkanı Gökhan Bozkurt, Türk Telekom olarak Türk sporuna öne Milli basketbolcu Mehmet Okur ise Türk Telekom'un Türkiye'nin çok değerli bir markası olduğunun altını çizerek, bu organizasyon içinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milli basketbolcu, 3 sezon önce Los Angeles Lakers maçında sakatlandığını, bu sakatlığın arkasından da aksiliklerin yakasını bırakmadığını söyledi. 9 ay basketbol oynayamadığını vurgulayan Okur, ''Biran önce basketbol oynamak istiyordum ve planlanandan daha önce sahalara döndüm. Belime yük bindi ve bazı problemler yaşadım. Milli formayı çok özledim ama sakatlıklar oynamama izin vermedi. Şu an kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum. Ancak biraz maç ve antrenman eksiğim var. Bunlara karşın basketbola çok açım'' diye konuştu. Okur, NBA takımlarından Utah Jazz ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu, NBA'deki lokavt sürecinin sona ermesi halinde sözleşmesi gereği takımına geri dönmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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