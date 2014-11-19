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Mehmet Okur 3. kez baba oldu!

Mehmet Okur ve Yeliz Çalışkan çiftinin üçüncü çocukları Mert Mehmet Okur dünyaya geldi

19 Kasım 2014 00:14

Türk basketbolunun efsanevi oyuncularından Mehmet Okur ve Yeliz Çalışkan çiftinin üçüncü çocukları Mert Mehmet Okur dünyaya geldi. Melisa adında bir kızı ve Yiğit Mehmet adında bir oğulları olan çiftin üçüncü çocukları Mert, 4 kilo ağırlığında ve 53 santim uzunluğunda doğdu. Haberi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Okur, Mert bebeğin hem bebeğin hem de Yeliz Çalışkan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Mert bebek için oyuncunun Instagram hesabında çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı.

 

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