Mehmet öğretmen toprağa verildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde dün görev yaptığı okulda kendisini iple merdiven korkuluklarına asarak hayatına son veren İngilizce öğretmeni Mehmet E. (46), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün saat 14.00 sıralarında Dolbazlar Ortaokulu\'nda öğrencilerine destekleme kursu verdikten sonra okulun merdiven korkuluklarına kendisini iple asarak yaşamına son veren İngilizce öğretmeni Mehmet E. için Yavşı Mahallesi\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, öğretmenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.

EŞİNİN ARDINDAN BAKTI

Mehmet E.\'nin kendisi gibi öğretmen olan ve Dolbazlar İlkokulu\'nda sınıf öğretmeni olan eşi Hatice E., cenaze töreni sırasında yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Eşinin cenaze namazını kılan Hatice E., önünden geçen tabuta uzun süre baktı. Vatandaşların katılımıyla eşinin defnedilen mezarına bakan Hatice E., oğlu Çağrı\'yla birlikte taziyeleri kabul etti.



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