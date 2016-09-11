Mehmet Öcalan, İmralı Adası’ndan açıklama yapmadan ayrıldı

İmralı Adası’nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, bayram görüşmesi yapmak üzere İmralı Adası'na gitti. Mehmet Öcalan ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapmadan Gemlik’ten İstanbul yönüne hareket etti. Öcalan’ın bugün bir açıklama yapacağı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İmralı Adası'ndaki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutulan Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve Avukat Mazlum Dinç, bu sabah saat 08.30’da Gemlik Jandarma Komutanlığı önüne geldi.

Mehmet Öcalan, burada yaptığı açıklamada, “Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Bizim tek isteğimiz var. 2 seneye yakındır aile görüşü yapmamıştır Avukatlar da 5 yıldır gidemiyor. Hükümetten ve devletten tek isteğimiz budur. Bu yasal hakkımız. 5 yıldır bu hukuksuzluk devam ediyor. Bu bizim hem yasal hem demokratik hakkımız talebimiz budur. Bunun düzenli yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Mehmet Öcalan, daha sonra İmralı’ya gidiş öncesi kontrollerin yapılması amacıyla Gemlik Jandarma Komutanlığı’na alındı. Buradaki kontrollerin ardından Mehmet Öcalan 09.13'te Ada'ya gitmek üzere jandarmadan ayrıldı.

Açıklama yapmadı

İmralı Adası’nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, adada bayram görüşmesi yaptıktan sonra saat 17.30’da Gemlik Jandarma Komutanlığı’na geldi.

Jandarmada işlemleri yapılırken, Mehmet Öcalan’ın sabah geldiği ve otoparkta bekleyen araç jandarma komutanlığına alındı. Komutanlık içinde araca binen Mehmet Öcalan herhangi bir açıklama yapmadan Gemlik’ten İstanbul yönüne hareket etti.

Mehmet Öcalan, en son 6 Ekim 2014’te yine Kurban Bayramı dolayısıyla görüş için İmralı Adası’na gitmişti.