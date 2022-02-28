Mehmet Ocaktan: Romantik Marksistler ve AK Parti İslamcıları yeni Hitler'e pek de toz kondurmak istemiyorlar

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin insanlık suçu olduğunu belirterek, "Gerek Ortodoks solcular, gerekse İslamcılar genel olarak kendilerini Batı ittifakı ve NATO karşıtlığı üzerinden tanımlarlar. Dolayısıyla her iki tarafın da “Şangay hayalleri” kurmalarında çok da fazla bir tuhaflık yok. İşte tam da bu yüzden romantik Marksistler ve AK Parti İslamcıları yeni Hitler’e pek de toz kondurmak istemiyorlar" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılındaki Rusya ziyaretinde sarf ettiği "Zaman zaman bize takılıyorsun, AB’de ne işiniz var diyorsun. O zaman ben de şimdi size takılayım, haydi gelin bizi Şangay Beşlisi’ne dahil edin, biz de AB’yi gözden geçirelim" sözlere işaret eden Ocaktan, "İşte şimdi, hiçbir stratejik ve siyasi akla dayanmayan “Şangay hayalleri”nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hemen belirtelim, elbette bütün dünya ile olduğu gibi Rusya’yla da, Çin’le de siyasi, ticari ve diplomatik ilişkiler kurulmalıdır. Hele de Türkiye gibi hassas bir coğrafyada yer alan bir ülke için bu ilişkiler elzemdir.

Ancak Osmanlı’dan bu yana Batı ittifakı içinde yer alan Türkiye’nin Avrupa’ya meydan okuyarak bütün yumurtalarını Rusya sepetine koymasını tarihsel gerçeklikle de, jeopolitik dinamiklerle de izah etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...