Mehmet Ocaktan: Millet İttifakı; DEVA, Gelecek ve Saadet'in katılımıyla dini hassasiyetleri yüksek kesimlerin de yer alabileceği liman haline gelecek

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Millet İttifakı'na DEVA, Gelecek ve Saadet partisinin katılımıyla "daha da güçleneceğini ve dini hassasiyetleri yüksek kesimlerin de yer alabileceği önemli bir liman haline geleceğini" dile getirdi.

Ocaktan, "Muhalefeti oluşturan partilerin ittifak çatısı henüz tam anlamıyla şekillenmemiş olsa da güçlü bir yapı oluşturmaları kaçınılmaz gibi gözüküyor. Araştırma şirketlerinin anketleri de, toplumdaki genel eğilim de muhalefet partileri toplamının açık ara önde olduğunu gösteriyor. Hal böyleyken muhalefetin endişeli muhafazakarları ve özellikle de Kürt seçmeni ikna edecek politikalar üretmeleri gerekiyor. Böyle bakıldığında başta CHP olmak üzere ittifak bileşeni bütün partilerin sorumlulukları son derece büyük" ifadelerini kullandı.

Ocaktan, muhalefetin henüz güçlü bir hikâye oluşturamadıklarını söylerken, "Ancak hakkaniyetle bakıldığında, meselenin sadece muhalefetin güçlü bir toplumsal dalga oluşturamamasıyla sınırlı olmadığı, özellikle memnuniyetsiz muhafazakar kesimlerin de esaslı bir muhasebe yapmakla mükellef oldukları anlaşılacaktır. Mesela dindar-muhafazakar kesimler AK Parti iktidarının sırf bir oy daha fazla alabilmek için dini değerleri siyaset pazarına sürmesini sorgulamayacaklar mı?" diye sordu.

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