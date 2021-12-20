Mehmet Ocaktan: İnsanların yoksulluktan nefes alamaz hale geldiği ortamda, iktidarın tüm bileşenleri bu hale itiraz eden herkesi 'dış düşman' ilan ediyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, son dönemde Türkiye'de akıl dışı ve vicdanlara ağır gelen cehalet ötesi örneklerle karşılaşıldığını belirterek, "Düşünün ki 128 milyar doların kime nasıl satıldığını henüz izah edememiş, sırf bir fantezi uğruna doları çıldırtıp Türk parasının değerini düşürerek halkı yoksulluğa mahkum eden iktidarın bir kadın milletvekili bütçe görüşmeleri sırasında akıllara ziyan şöyle bir konuşma yapabiliyor: “Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız.”

Aslında akıl sağlığımız açısından, böyle bir hezeyan haline gülüp geçmek gerekiyor. Ancak bu bireysel bir çılgınlık değil ki, keşke öyle olsa… İnsanların yoksulluktan, özgürlük fukaralığından, hukuksuzluktan nefes alamaz hale geldiği bir ortamda neredeyse iktidarın hemen bütün bileşenleri bu hale itiraz eden, konuşan herkesi ‘dış düşman’ kategorisinde değerlendirerek müthiş bir korku iklimi yaratıyorlar." diye yazdı.

AKP'nin toplumda yeni bir umut yaratacak, insanların yarınına dair beklentilerini tazeleyecek icraatlar yapmak yerine, insanları hayali düşmanlara inandırmaya çalıştığı savunan Ocaktan, "Kuşkusuz bu konuda en dramatik olan da bu safsatalara en çok dindar insanların inanması… Düşünün ki “Nas var, nas” diyerek görüntüdeki faizi yüzde 14’e düşürüyoruz, ama Hazine tahvile yüzde 22 faiz veriyor. Ne hikmetse ‘Nas’ yüksek faizle pek ilgilenmiyor.

Ne yazık ki İslami bilimler alanında yetkin isimler ya da aklı başında dindarlar çıkıp iktidara, “Yıllarca faiz lobileri diye meydan okuduğunuz Amerika’da faizler 0-0,25 arasında, Avrupa’da ise sıfır düzeyinde. Oysa bizde Hazine’nin borçlanma faizi yüzde 22, bu durumda iktidarımız faiz lobisiyle mi çalışıyor?” diye sorma cesaretini gösteremiyor.

Kimileri içinden geçmekte olduğumuz dönemi olumlayacak argümanlar üretebilirler, bir kurtuluş savaşı verdiğimizi de söyleyebilirler, ama her gün hayatımıza dokunan çıldırmışlıkların akılla izahını asla yapamazlar." ifadelerini kullandı.

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