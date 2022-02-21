Mehmet Ocaktan: İnsanlar ucuz ekmek kuyruğundayken, 4-5 yerden maaş almayı vicdanların kabul edebileceği bir hikâye yazabilecek miyiz?

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, "Doğru hedeflerle ve hukuk, adalet, özgürlük, şeffaflık gibi temel insani değerlerle yola çıkan AK Parti, ne yazık ki dindarların uzun yıllara dayanan hayalleri üzerinden hepimizi utandıracak başka bir hikâye yazdığını nı görmemek mümkün değil" görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında iktidarı destekleyen gazetelerin, yazarların da "ahlaki değerler ve dinin temel öncelikleri konusunda derin bir duyarsızlık hali yaşadığını" dile getirdi.

Ocaktan, muhalefetle ilgili olarak yazılan yalan haberleri ve 'kötücül' yazıları örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Mesela iktidarımızı korumak adına yalan söylemenin, gerektiğinde yolsuzlukları görmezden gelmenin mubah olduğunu anlatabileceğimiz bir gençlik bulabilecek miyiz?

Dün 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olarak ilan ettiklerimizi bugün 'kardeşimiz' payesiyle ödüllendirmemizi şehitlerimize nasıl izah edeceğiz?

Hiçbir belge ve kanıt olmadan yıllarca cezaevinde tutmaya devam ettiğimiz sivil toplum insanlarının, siyasetçilerin kaybolan yıllarını hangi Ömer’in adalet anlayışıyla telafi edeceğiz?

Ekonomik kriz yüzünden ucuz ve bedava ekmek kuyruğunda insanlar utancını gizlemeye çalışırken, eş-dost-akraba kayırmacılığı ile nepotizmin zirvesinde dolaşmayı, 4-5 yerden maaş almayı vicdanların kabul edebileceği bir hikâye yazabilecek miyiz?"

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