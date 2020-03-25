Mehmet Ocaktan: 'Dünya bize gıptayla bakıyor' değerlendirmeleriyle zaman kaybettik, oysa yüzlerce vaka vardı

Karar yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Çin tarafından 20 Ocak tarihine kadar saklandığını ve önemsiz gösterildiğini belirterek, "İşin başında hükümet dahil hiçbirimiz tehlikeyi yeterince ciddiye almadık. Henüz daha tespitlere bile başlanılmadığı günlerde hepimiz, “Bizde vaka çok az, dünya bize gıpta ile bakıyor, virüs bize teğet geçecek” benzeri değerlendirmelerle zaman kaybettik. Oysa böyle düşündüğümüz saatlerde bizde de yüzlerce vaka vardı. Ancak henüz test yapılmadığı için bunlar sadece tahmindi." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, Koronavirüs felaketinden en az zararla çıkmak için cezalandırıcı yöntemlere baş vurulmaması gerektiğini savunduğu yazısını, "Toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeden elbirliği ile, akıl, bilim ve vicdanla hareket etmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

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