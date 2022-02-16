Mehmet Ocaktan: Dindarların esas endişelenmesi gereken; dini değerlerin siyaset pazarına sürülmesi

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, iktidarın dini değerleri kullanmaktan çekinmediğini savunurken, "Dindarların esas endişelenmesi gereken; dini değerlerin siyaset pazarına sürülmesidir" dedi.

Karar yazarı Ocaktan, yazısında iktidarın muhalefetin açıklamalarından endişeli olduğunu dile getirirken, "azınlıkta olan bazı ulusalcı sol çevrelerde ve kazanımlarını kaybetme endişesi taşıyan bazı dindar-muhafazakar kesimlerde de bir miktar tedirginlik oluşturduğunu" savundu.

Dindar-muhafazakar kesimin Millet İttifakı'nı "fitne ve şer" odağı olarak görmesinin "vahim" olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Evet bu ülkede yıllardır, dindar-muhafazakar kesimler ve Kürtler hep ‘vebalılar’ listesinde yer almış ve derin acılar yaşamışlardır. 28 Şubat tecrübesi bunun en bariz göstergesidir. Dolayısıyla dindarlar açısından kazanımlar elbette önemlidir.

Ama unutmamak gerekiyor ki 2021 Türkiye’sinde insanlar, bizzat AK Parti iktidarının sağladı hak ve özgürlükleri bugün kullanamaz bir noktaya gelmiş bulunuyorlar. Kısacası 2010 Türkiye’sinde var olan ifade hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları bugünün Türkiye’sinde yok.

Ne yazık ki iktidar bugün elektrikten doğal gaza, sütten peynire kadar gelen ağır zamlara itiraz eden insanları ikna etmek, bir başka deyişle susturmak için “Bu muhalefet gelirse 28 Şubat geri gelir, kazanımlarınızı kaybedersiniz” benzeri söylemlerle dindarlar açısından çok kıymetli olan dini değerleri kullanmaktan çekinmiyor.

İşte bugün dindarların esas endişelenmesi gereken; dini değerlerin siyaset pazarına sürülmesidir. İktidarlar gelir, gider, zamlar da bir şekilde telafi edilir. Ama eğer iktidar uğruna dini değerler yıpratılırsa bu hepimiz için büyük bir kayıp olur."