Mehmet Ocaktan: Devlet Bahçeli toplumun 'yeter artık' diyeceği o gün gelmeden birilerinin önünün kesilmesi için tedbir çağrısı yapıyor

Eski AKP Milletvekili ve Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin Türkiye'yi siyasal ve kurumsal anlamda kaosun içine sürüklediğini, sistemin mimarlarının bile mutsuz olduğunu belirterek, "Oysa yeni sistem gelecek dertler bitecek, ekonomi uçuşa geçecekti. Ekonominin hali ortada, herkesin sıfır faizle kredi bulduğu bir dünyada yüzde 6-7 faizle bile kredi bulamıyoruz. Düne kadar meydan okuduğumuz gelişmiş ülkelerin, yani ‘üst aklın’ temsilcisi olarak görülen ‘dış güçler’in kapısını çalarak swap anlaşmaları yapabilmek için dil döküyoruz.

Nasıl bir şey olduğu henüz keşfedilemeyen yeni sistemle ‘ittifak’ modeli icat edilerek AK Parti-MHP birlikteliğine avantaj sağlama hedeflendi ama 31 Mart seçimlerinde bu icadın pek bir işe yaramadığı anlaşıldı. Her tarafından dikişleri atmaya başlayan bu sistem iktidar bloğunu bile öylesine çaresiz bıraktı ki, 31 Mart öncesinde Kürt oyları için İmralı’nın kapısını çaldılar, Öcalan’ın kardeşini TRT ekranlarına çıkarmak zorunda kaldılar, ama o bile çare olamadı..." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin Gelecek Partisi ve DEVA Partisi milletvekillerini Meclis'e taşıyacağını, bu yüzden de Siyasi Partiler Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiği çağrısı için de, "Dolayısıyla bir an önce tedbir alınmalıdır, yoksa bu milletin ne yapacağı hiç belli olmaz. Bu çerçevede yakın tarihle ilgili hafızalarımızı tazelediğimizde gördüğümüz gerçek şudur; ne zaman bu ülkede haklar ve özgürlükler tehlike altına girmişse, insanların adalete olan güvenleri sarsılmışsa ve ekonomide umutlar tükenmeye başlamışsa toplum sessizce fırtınanın geçmesini bekler ve sandık önüne geldiğinde son sözünü söyler.

Televizyonlarda milyonların gözlerinin içine baka baka komşuları için hazırladığı ölüm listelerini açıklayanların kahramanlaştırıldığı günlerden geçiyoruz. RTÜK Başkanı bile ölüm listecisini gururla savunduğuna göre, kim bilir belki o kadına ödül bile verirler...

Yaşadığımız bu sürecin, birazcık olsun siyasi zekası olanlar için alarm zilleri çaldırması kaçınılmazdır. Eminim ki MHP Genel Başkanı da tehlikeyi görüyor ve toplumun “Yeter artık” diyeceği o gün gelmeden birilerinin önünün kesilmesi için tedbir alma çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

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