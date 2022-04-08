Mehmet Ocaktan'dan muhalefete: Derin bir yoksulluk yaşayan insanların birinci önceliği sistem değil, ekmek

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'deki muhalefetin; 6 muhalefet partisinin oluşturduğu seçim ittifakının iktidarda bulunan Viktor Orban'ını yenemediği Macaristan seçimlerinden dersler çıkarması gerektiğini söyledi.

Ocaktan, yazısında muhalefetin parlamenter sistem üzerinde çalıştığını ancak halkın gündeminin ekonomi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İttifakı oluşturan partilerin her birinin bilmesi gerekiyor ki 'parlamenter sistem' satarak seçim kazanılmaz. Bugün yaşadığımız yakıcı sorunların temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin olduğunu hepimiz biliyoruz elbette. Ancak kabul etmek gerekiyor ki derin bir yoksulluk yaşayan insanların birinci önceliği sistem değil, ekmek…

Dolayısıyla muhalefet ittifakı parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi soyut kavramlara takılmadan bir an önce ekonomik yıkımın nasıl önleneceği, gelir dağılımında adaletin nasıl sağlanacağı, dar gelirli ve çalışan kesimlerin sorunlarının nasıl çözüleceği, üretimin nasıl arttırılacağı gibi temel konularda halkın anlayabileceği bir şekilde net çözümler üretmeli ve bunu yüksek sesle anlatmaları gerekiyor.

Ve tabii ki günü geldiğinde toplumu bu badireden çıkaracağına ikna edebilecek ama kesinlikle seçilme şansı yüksek bir aday belirlemesi şart. Yoksa bunca emek de, umutlar da heba olur…"