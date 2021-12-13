Mehmet Ocaktan: Daha düne kadar büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan komşumuz Bulgaristan bile, bize göre insanlarına daha yüksek bir refah sunuyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, daha düne kadar büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan Bulgaristan'ın insanlarına daha yüksek refah sunduğunu belirterek, "Düşünün elinde 1 Leva ile gelen bir Bulgaristan vatandaşı, ülkemizde bunun karşılığında 8 Türk lirası alıyor. İçinde bulunduğumuz bu dramatik halden daha keder verici bir durum olabilir mi?

Biliyorum bu duruma itiraz edenler ya ‘mandacı’ ya da ‘dış güçlerin adamı’ olarak görülüyor. Eğer kimse itiraz etmediğinde gerçekten Türk parası değer kazanacak, dolar ve enflasyon düşecekse, hukuksuzluklar son bulacaksa hep birlikte susup alkışlayalım" diye yazdı.

İktidar medyasının hemen her gün, fukaralığı, hukuksuzluğu adeta "şenlik ateşi" ile kutladığına ve alkışladığına dikkat çeken Ocaktan, "Ama şunu da bilelim ki ekonomik gerçeklikleri bir tarafa bırakıp hayali ‘Çin modelleri’yle insanlarımızın refah düzeyini arttıramayız.

Ekonomik göstergeler her geçen gün daha da kötüleşirken ayet ve hadislerle ‘sabır’ tavsiye ederek insanların mutluluk kat sayısını arttıramayız.

Kendi rızamızla bilerek ve isteyerek dahil olduğumuz uluslararası hukuk kurumlarının kararlarına “tanımıyoruz da, uymuyoruz da” diye meydan okuyarak ülkeye yeni yatırımların gelmesini sağlayamayız. Gerçek şu ki dünyanın hiçbir ülkesinde yatırım ve üretim olmadan insanların ekmeğinin büyüdüğü görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...