Mehmet Ocaktan: Cumhurbaşkanı dahil iktidarın bütün yetkilileri ülkeyi kaderine terk ederek, olup biteni sadece seyrediyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'de ekonomiyi konuşmanın insanlara ızdırap verdiği günlerin yaşandığını belirterek, "Ve ne yazık ki sözün, yazının bittiği bir noktadayız. Eğer bir akıl devreye girmezse, bu dehlizden kurtulmanın bir yolu yok… Kara kışın kapıya dayandığı şu günlerde doların çılgınca yükselişiyle birlikte Türk parasının değerinin dibe vurması, zaten zamların altında ezilen insanların kabusu haline gelmiş bulunuyor.

Hal böyleyken esas itibariyle toplumu endişelendiren ise, ülkeyi yönetmekle mükellef bulunan hükümetin ortalarda gözükmemesi… Maalesef Cumhurbaşkanı dahil iktidarın bütün yetkilileri kelimenin tam anlamıyla ülkeyi kaderine terk ederek olup biteni sadece seyrediyorlar. İnsanın zaman zaman keşke hiç konuşmasalar, hatta hiçbir şeye müdahale etmeseler belki memlekette işler daha iyi yürürdü diyesi bile geliyor." diye yazdı.

Doların bir günde 13 liranın üstüne çıkmasını akıl ve mantıkla izah etmenin mümkün olmadığına işaret eden Ocaktan, "Birazcık olsun bu ülkenin ve insanlarının bugününe, geleceğine ilişkin bir sorumluluk hissi taşıyorlarsa, hamasi söylemlerle toplumu uyutmaktan, ekonomiyle ve hayatın gerçekleriyle kavga etmekten vazgeçip akla ve bilime itibar ederler.

Unutmayalım ki ekonomik sıkıntıları atlatmak için eğer ‘acı ilaç’ içmek gerekiyorsa, toplum zorluklara tahammül konusunda yeterli metanete sahiptir, yeter ki iyileşme umudu yok olmasın… " ifadelerini kullandı.

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