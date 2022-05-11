Mehmet Ocaktan: CHP’nin etrafında konuşlanan ulusalcı yapıların girişimleri, değişimin önündeki en büyük engel

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, "CHP’nin etrafında konuşlanan özellikle ulusalcı yapıların, altılı masanın ahengini bozacak ‘mahalle baskısı’ uygulama girişimleri değişimin önündeki en büyük engel gibi gözüküyor. Zira bu yapı değişime karşı öylesine bir direnç gösteriyor ki bu ittifakın mimarı olan Kılıçdaroğlu’nu bile zor durumda bırakacak bir görüntü ortaya çıkıyor. Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' yaklaşımından da çok mutlu değiller" yorumunu yaptı.

Ocaktan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası ben muhalif bir kanalda 'Kılıçdaroğlu etrafındaki dindarları-muhafazakarları çok fazla dinlemeden yoluna devam etmelidir' yorumunu duyduğumda, “Acaba bu kesimler AK Parti ile ortak mı çalışıyorlar” gibi bir duyguya kapıldım. Eminim AK Parti de bu tür değerlendirmelerden son derece mutludur. Zira bu tür açıklamalar, AK Parti ile gönül bağları zayıflamış olan kesimlerin alternatif arayışlarını zedeleyecek çok etkileyici bir tavırdır. Eğer maksat, muhafazakar kesimleri altılı masadan ürkütüp kaçırmaksa, doğrusu başarılı bir hamle! Diyelim ki CHP şemsiyesi altında yer alan bazı kesimlerin dillendirdiği gibi dindar-muhafazakar kesimler dışlanacaksa altılı masa ile oluşturulan ittifakın ne anlamı var ki… Yarın iktidar değişimi olduğunda, ittifakın oluşturacağı yönetim farklı kesimlerin duyarlıklarını görmezden mi gelecek?"