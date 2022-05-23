Mehmet Ocaktan: Bugün dost olabilmek için yanıp tutuştuğumuz ülkelerin önemli bir bölümünün tek sermayesi var, o da despotizm

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin NATO, AB, AİHM gibi batılı demokratik kurumların üyesi olmaktan mutlu olmadığını belirterek, "Çünkü bu kurumlarda yer almak aynı zamanda demokratik kriterlere uymayı da gerektiriyor. Oysa yeni AK Parti “hukukun üstünlüğü”, şeffaflık, hesap verilebilirlik, özgürlük gibi demokratik değerlerin iktidarının sürdürülebilirliği açısından ayak bağı olarak görüyor.

Eğer gerçekten böyle görüyorsa, Batı demokrasileri içinde yer almak gibi bir mecburiyeti yok, ayrıca kimsenin demokratik değerlere inanmamız için başımızda silah dayadığı filan da yok..." diye yazdı.

İktidarın, Putin'in korkusundan NATO'ya girmeye karar veren Finlandiya ve İsveç'e veto kartı gösterdiğini savunan Ocaktan, "Trajik bir durum ama bugün dost olabilmek için yanıp tutuştuğumuz ülkelerin önemli bir bölümünün tek sermayesi var, o da despotizm… Yeni dostlarımız Arap krallıkları dahil, Rusya ve Çin’in demokrasi ve insan hakları karnesi malum. Denebilir ki bu ülkelerin petrol gibi, doğal gaz gibi zenginlikleri var, hatta Çin büyük bir teknoloji devi. Demek ki demokrasi ve özgürlük olmasa da zengin olunabiliyormuş... Evet bu bir tercih meselesi, eğer otokratların “kul”u olmaktan rahatsız değilseniz neden olmasın…" ifadelerini kullandı.

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