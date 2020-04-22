Mehmet Ocaktan: Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır ki, Allah'ın nimeti olan ekmeğin mağdurlara ulaştırılması 'paralel ekmek dağıtımı' olarak tanımlanabiliyor

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, küresel bir salgınla mücadele edilen bu günlerde müthiş bir dayanışma örneği sergilendiğini ancak devletin bu dayanışma ruhuyla örtüşmeyen tavrının vicdanları yaraladığını belirterek, "Bu nasıl bir siyasi akıl tutulmasıdır ki AK Parti’nin bir genel başkan yardımcısı Allah’ın nimeti olan ekmeğin mağdurlara ulaştırılmasını “paralel ekmek dağıtım” olarak tanımlayabiliyor. Doğrusu bu hali tarif edecek cümle bulmakta zorluk çekiyorum. Aklın ve vicdanın sustuğu bir iklim bu..." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, AKP'nin kendi ilkelerine meydan okuduğunu savunduğu yazısında, "Maalesef dramatik bir şekilde 80 yıl sonra her şeyi Ankara’dan kontrol eden 'dokunulmaz devlet'i yeniden ihya ediyor." ifadelerini kullandı.

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