Mehmet Ocaktan: Bu kirli siyaset kimseye hayır getirmez

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, iktidar etrafında konuşlanan medyanın bütün muhalefet partilerine karşı "cadı avı" başlattığını belirterek, "Demokrasilerin özünü oluşturan ‘muhalefet’ düşüncesini ihanetle eşdeğer görüp şeytanlaştıran bu ilkel medya anlayışı, muhalefeti terörün ve dış güçlerin safında gösterecek kadar akıl ve izandan yoksun bir sefalet tablosu sergiliyor." diye yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırı, Meral Akşener'e Rize'de hakaret edilmesi ve milletvekilleri ile gazetecilere saldıranların serbest bırakılmasına işaret eden Ocaktan, "Bilelim ki sırf iktidar mücadelesi ve üç-beş oy için bütün bir toplumun vicdanını yaralayan bu kirli siyasetin kimseye yararı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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