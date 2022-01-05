Mehmet Ocaktan: Bir iktidar İstanbul’daki köprülerin gidiş-gelişinden alacağı paraya bile muhtaç hale gelmişse, bu hikayenin sonu gelmiş demektir

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, "Eğer bir iktidar İstanbul’daki köprülerin gidiş-gelişinden alacağı paraya bile muhtaç hale gelmişse, bu hikayenin sonu gelmiş demektir. Şimdilik bulabildiği tek yol daha fazla zam, daha çok vergi ve daha yüksek faiz… Kim ne derse desin, doğal olarak bu gidişatın sonu 2022’de daha da büyük bir kriz demektir" yorumunu yaptı.

Ocaktna, "Bu iktidarın yeniden ekonomik gerçekliklere, makuliyete dönmesi hayal ötesi bir durum olduğuna göre, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ısmarlama fetvalarla belli kesimleri seçime kadar idare etmekten başka bir çare gözükmüyor" dedi.

Bir dönem "Saray'ın fetvacısı" diye tanımlanan ancak bu iddiaları reddeden ilahiyatçı Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman 'kur korumalı TL mevduat' hakkındaki tartışmalara ilişkin olarak, "Örtülü faiz değil hibe" yorumunu yapmasına atıfta bulunan Ocaktan, şöyle devam etti:

"Görüldüğü gibi iktidarın elinde her durum için uygun fetva vermeye hazır bir ulema sınıfı var. Tam da zamların yağmur gibi geldiği şu günlerde, bu ilahiyatçılarımızın iktidara bir destek daha sunması gerekmiyor mu?

Mesela, hemen acilen bir ilahiyatçılar komitesi oluşturup şöyle bir fetva üretebilirler: 'İktidarımızın dış ve iç düşmanlara karşı kurtuluş savaşı verdiği şu günlerde halkımızın ülkemizin bekası için zamlara sabretmesi, metanet göstermesi, öğünlerini küçültüp, özellikle elektrik tasarrufunda bulunması dinimiz açısından da makbul bir davranıştır.' Şimdi bütün bir millet olarak ilahiyatçılarımızdan böylesine cesur bir çıkış bekliyoruz!.."